Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гранична полиция откри в бус 33-ма бедстващи мигранти

Дни наред те са оцелявали в гората, хранейки се с трева и пиейки вода от блата

Днес, 08:12

33-ма нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота от Гранична полиция на входа на Бургас. Чужденците са открити крайно изтощени, след като дни наред са оцелявали в гората, хранейки се с трева и пиейки вода от блата. Четирима от тях бяха откарани по спешност в болница.

Групата е превозвана в жълт микробус със софийска регистрация. Превозното средство е спряно за проверка малко преди 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт край квартал „Крайморие”. Ограничението на скоростта в този участък е 30 км/ч, което позволява на граничните полицаи да осъществяват строг визуален и физически контрол. Пунктът е изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти. Предполага се, че водачът на микробуса също е бил вътре заедно с групата, предава NOVA.

Чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, са били в изключително лошо физическо състояние. Пред разследващите те са разказали, че са престояли в гората между 8 и 10 дни, докато чакат трафиканта да ги вземе. През последните три дни не са имали абсолютно никаква храна. Наложило се е да ядат плодове и дори трева, за да оцелеят. Заради жаждата са пили мръсна вода от блата и реки.

Заради тежкото изтощение четирима младежи бяха настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас.

„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата”, обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

Той допълни, че най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Тъй като младежите говорят арабски език, се е наложило медиците да повикат преводач.

Останалите задържани мигранти са били транспортирани още в събота вечерта към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира на няколко километра от пункта. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мигранти

Още новини по темата

ЕС затяга правилата за приема на мигранти
12 Юни 2026

Германия натурализира 309 000 души - основно сирийци и турци
24 Май 2026

Шефът на граничната сигурност на САЩ подаде оставка
15 Май 2026

Броят на имигрантите в ЕС достигна рекордните 64,2 милиона
23 Апр. 2026

Европа ще депортира мигранти в "сигурни страни”
10 Февр. 2026

Великобритания забрани безплатните таксита за мигранти заради злоупотреби
05 Февр. 2026

Прави се закрит лагер за мигранти и до границата с Румъния
01 Февр. 2026

България строи два нови центъра за мигранти от закрит тип
12 Яну. 2026

Конгресмени искат разследване след смъртта на българин в миграционен център
22 Дек. 2025

Еди Рама се скара на британската вътрешна министърка
19 Ноем. 2025

Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти: Действах под заплаха
08 Ноем. 2025

Румънец е управлявал колата, в която загинаха мигрантите край Бургас
07 Ноем. 2025

Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти
20 Окт. 2025

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция
15 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса