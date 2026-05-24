Германия натурализира 309 000 души - основно сирийци и турци

Германия постави рекорд по натурализиране за 1 г., след като през миналата година над 309 000 души получиха германско гражданство, сочат данни на германския в. „Велт“. Това е повече от досегашния рекорд на страната от близо 292 000 натурализации през 2024 г., отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

"Велт" е събрал данни от 14 от 16-те федерални провинции на Германия, като липсват само Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт. Няма пълни данни от Долна Саксония, Саар и Шлезвиг-Холщайн, въпреки че повечето градове и окръзи в тези провинции са предоставили данни за натурализация при поискване. Някои от данните са предварителни.

Няколко общини са посочили пред изданието, че заявленията за натурализация към момента намаляват, но служителите вече се подготвят за нов скок в броя на молбите за гражданство. Това е така, защото властите очакват все по-голям брой украинци, избягали от войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2022 г., да кандидатстват за германско гражданство от следващата година, когато много от тях ще достигнат изискването за петгодишно пребиваване за натурализация.

Германия реформира закона си за получаване на гражданство в средата на 2024 г., като улесни натурализацията.

Съгласно промените, хората придобиващи германско гражданство, обикновено имат право да запазят предишното си гражданство. Минималното изискване за пребиваване беше намалено от осем на пет години.

През 2024 г. бяха натурализирани близо 292 000 души, което е рекорд от началото на воденето на статистика по този показател през 2000 г. и е 46% увеличение в сравнение с предходната година. Около 28% от натурализираните през 2024 г. са били с произход от Сирия, следвани от хора от Турция.

В същото време стана ясно, че германското министерство на вътрешните работи обмисля да увеличи финансовата помощ за сирийците, желаещи да се завърнат доброволно в родината си, от 1000 евро сега до 8000 евро, съобщи списание Focus. Тази стъпка има за цел да насърчи повече бежанци да напуснат Германия и да се завърнат в Сирия.

Според Focus, над 900 000 сирийци в момента живеят в Германия без германско гражданство, включително над половин милион души с разрешения за временно пребиваване.

Според доклада съществуващият механизъм за подкрепа включва сложни административни процедури, като размерът на помощта се определя индивидуално за всеки кандидат, което увеличава организационната тежест, свързана с програмата. Експертът по миграционно право Даниел Тим заяви, че по-високите финансови стимули биха могли да осигурят по-силна мотивация за сирийците да изберат доброволно връщане. Той обаче твърди, че само финансовата помощ няма да е достатъчна, призовавайки за допълнителни мерки, включително депортиране и преоценка на статута на правна закрила, предоставен на някои бежанци.

Германия спря депортациите към Сирия след избухването на конфликта през 2011 г. по причини, свързани със сигурността и хуманитарни причини. Управляващата коалиция обаче по-късно обеща да възобнови връщането на определени сирийци, започвайки с лица, осъдени за престъпления или класифицирани като заплаха за обществената сигурност. Първите операции по депортиране бяха проведени през декември 2025 г. и януари 2026 г.

През март миналата година германският канцлер Фридрих Мерц заяви на съвместна пресконференция със сирийския президент Ахмад ал-Шараа, че Берлин е готов да подкрепи възстановяването на Сирия и да работи за завръщането на значителен брой сирийци през следващите години.

Проучване на Института за социални изследвания INSA също така установи, че повече от 60 процента от германците подкрепят подхода на правителството по отношение на завръщането на сирийците в страната им.