Германците ще работят до 70 години заради вдигане на пенсионната възраст

Германия постепенно ще повишава пенсионната възраст до около 70 години до началото на 2090 г. Това стана ясно от думите на германския канцлер Фридрих Мерц, цитирани от германски медии. Мерц заяви, че изцяло ще приложи всички реформи на пенсионната система, предложени от специална комисия.

"Гражданите не трябва да се тревожат", каза Мерц, като добави, че мерките ще предотвратят колапса на пенсионната система и ще укрепят социалния договор между поколенията.

Специалната комисия, състояща се от 13 експерти и политици, е натоварена със задачата да изготви предложения за това как да бъде реформирана германската пенсионна система, тъй като броят на пенсионерите се очаква да се увеличи значително през идните години, припомня БТА. Предвижда се пенсионната възраст да се покачи до 67 през 2031 г. и следва да се увеличава с по шест месеца през следващите десетилетия, с оглед на увеличаващата се очаквана продължителност на живота.

"Всички елементи на този пакет от реформи трябва да бъдат приложени бързо", каза Мерц на презентация на доклад в Берлин. "Не можем да си позволим да премахнем или отхвърлим индивидуални мерки", допълни той.

Мерц описа 33-те предложения като "всеобхватна стратегия, която може да функционира само като едно цяло". Същевременно, не се очаква броят на работещите, които плащат вноски, да се увеличи по същия начин, като това може да доведе до значително увеличаване на размера на вноските. Без провеждането на реформи се очаква размерът на вноските да се увеличи до 2028 година от 18,6 на 19,9%.