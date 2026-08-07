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Националистите се откъсват на върха в Германия

Разликата между AfD и CDU/CSU вече е 7%

07 Авг. 2026

Според най-новото проучване „Deutschlandtrend“ на ARD, националистите от ”Алтернатива за Германия“ AfD продължава да увеличава преднината си пред коалицията CDU/CSU (Съюза). В проучването на Infratest dimap партията на Алис Вайдел и Тино Крупала достига 28 процента. С това тя отбелязва един процентен пункт повече спрямо предходния месец – и съответно най-високата стойност, измервана някога от берлинския институт, отбелязва Welt.  

Междувременно подкрепата за CDU/CSU пада до 21 процента. Това е с един процентен пункт по-малко в сравнение с началото на юли. Изоставането спрямо AfD вече възлиза на седем процентни пункта – небивала досега стойност в това проучване.
И не само това: 21 процента представляват най-ниското ниво на подкрепа за Съюза от ноември 2021 г. насам. Няколко седмици след изгубените избори за Бундестаг с водещия кандидат на Съюза Армин Лашет, тогава се сформира коалицията „Семафор“ под ръководството на политика от SPD Олаф Шолц. Няколко седмици по-късно Фридрих Мерц наследи Лашет като председател на CDU.
Зелените (15 процента) са трета политическа сила. Те са следвани от социалдемократите от SPD (12 процента), Левицата („Die Linke“ – 11 процента) и FDP (4 процента).

Изследването показва и друга особеност: 27 процента от анкетираните одобряват търсене на сътрудничество с AfD – това обаче са предимно поддръжници на самата AfD. 32 процента настояват за решение за сътрудничество за всеки отделен случай. 37 процента принципно изключват каквото и да е коопериране с националистите.

И в други проучвания преднината на AfD пред Съюза е значителна. При Forsa и Insa разликата е седем процентни пункта (AfD: 28 процента, Съюзът: 21 процента), при YouGov с малко по-различни стойности разликата е също седем процентни пункта (AfD: 27 процента, Съюзът: 20 процента). При института за изследване на общественото мнение Allensbach разликата е сравнително малка – 2,5 процентни пункта (AfD: 26,5 процента, Съюзът: 24 процента), пише Welt.

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Германия

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