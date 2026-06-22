Германия прехвърля 5000 военнослужещи към границата с Беларус

В момента в Литва вече се намират около 1800 германски военнослужещи. През юни те провеждат учението Freedom Shield само на 20 километра от границата с Беларус.

Бундесверът продължава разполагането на първата си постоянна бригада в чужбина в Литва. До края на 2027 г. там се планира да бъдат разположени близо 5000 германски военнослужещи с цел укрепване на източния фланг на НАТО.

Според министъра на отбраната на Литва Робертас Каунас изграждането на необходимата инфраструктура върви с почти десет месеца пред графика.

„Германия и Литва ще бъдат готови до края на 2027 г., ако не и по-рано. Бригадата ще бъде напълно оборудвана и готова за изпълнение на задачите си“, заяви Каунас.

В момента в Литва вече се намират около 1800 германски военнослужещи. През юни те провеждат учението Freedom Shield само на 20 километра от границата с Беларус.

Германските въоръжени сили са готови да задължат военнослужещи да се включат в новата бронирана бригада в Литва, ако се наложи, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

Писториус каза, че вярва, че огромното мнозинство от германските военнослужещи, които ще бъдат разположени в Литва, ще се запишат доброволно за служба в балтийската държава.

Въпреки това вероятно ще има определен процент, който ще трябва да бъде призован, добави той.

"За мен най-важното е бригадата да бъде напълно боеспособна и да може да изпълнява мисията си", подчерта вчера министърът.

Писториус посочи, че потенциалният кадрови недостиг вероятно ще засегне най-вече специализирани области като техническия и логистичния сектор, както и звената за защита от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

Ако броят на доброволците се окаже недостатъчен, първо ще бъдат проведени вътрешни разговори със служителите, подчерта министърът.