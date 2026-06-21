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Зеленски повтори ултиматума си към Минск

Украйна иска от Беларус да демонтира руските ретранслатори

21 Юни 2026

Украинският президент Володимир Зеленски отново поиска от Беларус да демонтира ретранслаторите, които Русия използва за атаки с безпилотни летателни апарати срещу Киев.

В интервю за ТСН Зеленски постави ултиматум на Минск: "Ако Лукашенко не премахне ретранслаторите в рамките на една седмица, Украйна ще ги премахне сама". „Обясних му (на Лукашенко): първата стъпка е да не се оказва никаква техническа подкрепа на руските ретранслатори“, добави той.

Ден по-рано Зеленски заяви, че Украйна е открила четири такива ретранслатора в областите Гомел и Брест. Той твърди, че това оборудване е било използвано при атаките срещу областите Житомир, Ровен и Волин, както и срещу енергийни и железопътни обекти.

"Вече не е достатъчно Минск просто да твърди, че Беларус не участва във войната. Първата реална стъпка е да се прекрати техническата подкрепа за руските удари. Нека си запази „извинението“ за себе си. Това не работи след първия ден на войната“, каза още президентът Зеленски.

Критиките на Киев към Минск се засилиха през последните месеци. През май 2026 г. командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди („Мадяр“) заяви, че украинските военни са определили 500 военни цели на територията на Беларус в случай на заплаха за северната граница. Зеленски също така разпореди да се засили отбраната по северното направление, позовавайки се на нарастващата активност от страна на Минск и строителството на пътища близо до границата.

Лукашенко обвини Киев в провокации и подчерта, че Беларус също „има координати“ и при нужда може да нанесе съкрушителен ответен удар по една изключително сериозна цел. По-късно, в средата на юни, Лукашенко даде интервю за телевизионния канал Al Arabiya, в което публично се извини на Зеленски за миналите си остри изказвания.

До този момент Беларус оказва пълна подкрепа на Русия, но не е дал повод да се смята, че беларуски или руски войски биха атакували сега Украйна през беларуска територия. Беларуски предприятия доставят на Русия компоненти за въоръжение и гориво. През първата половина на годината доставките на бензин от Беларус към Русия се увеличиха 13 пъти в сравнение със същия период на миналата година, но Минск не желае по никакъв начин да бъде въвлечен военно в конфликта. 

Украйна също няма причина да търси ескалация, тъй като армията й е съсредоточена на фронта в Донбас и Запорожие. Разбира се, при откриването на втори фронт на север, вероятно част от руските сили също ще се пренасочат и ще се стигне до разхлабване на възела в Донбас, но това не е толкова сигурно - все пак и беларуската армия ще е фактор. Едва ли украински удари по ретранслатори и епизодични беларуски отговори биха въвлекли в конфликта НАТО.

 

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Ключови думи:

Володимир Зеленски, Алекдандър Лукашенко, Беларус

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