Германия обясни на Радев защо трябва да се помага на Украйна

Германското посолство в София обясни с публикация на страницата си във "Фейсбук" защо и как е нужно да се помага на Украйна. Без да назовава конкретния повод, очевидно адресатът е новото българско правителство. Премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов заявиха, че България повече няма да дава оръжие на Украйна. България настоява да започнат мирни преговори с Русия и че единственото решение на войната е дипломатическо. Заедно с това в Брюксел Радев каза, че България ще наложи вето на 21-ия пакет санкции на ЕС за Русия, защото в тях са включени руският патриарх Кирил (Владимир Гундяев) и бившият шеф на "ЛУКойл" Вагит Алекперов, който сега е само съсобственик. По повод Алекперов Радев каза, че ако България подкрепи санкциите, "ще се простреля в крака".

"Днес отговаряме на въпрос, който интересува много хора:

– Защо Германия доставя оръжия на Украйна, вместо да настоява за решение чрез преговори?

- Посланичка Ирене Планк: Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори? Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна - но всеки път са отхвърляни. Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря.", това написа посолството във Фейсбук.