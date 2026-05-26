Германия предлага на туристите много събития и интересни региони

Германия ще посреща гостите си с градски туризъм, култура, кулинария и природа. Кристиан Салай – мениджър за Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Румъния и Сърбия, представи стратегиите от немска страна за туристите на Годишната пресконференция на Националния туристически борд на Германия. Интересът на българския турист към немските дестинации се запазва, а трите най-популярни региона остават Бавария, Баден-Вюртемберг и Хесен.

Събитийните екскурзии превръщат страната в топ туристическа дестинация

20% от чуждестранните туристи за Германия осъществяват почивките си в периода преди Коледа и Нова година заради големите базари в страната. Най-посещавани са градовете с предколедни събития с международна популярност - Мюнхен, Кьолн, Франкфурт и Нюрнберг, но успех отбелязват и по-малки градове и региони. Оборотът на коледните базари е достигнал 4,17 милиарда евро през 2024 г. според данни на Германската асоциация на организаторите на панаири. Кампанията „Season’s Greetings from Germany“ има за задача да поддържа интереса на туристите към панаирите и през тази година, като чрез нов „widget“ туристите ще разглеждат и избират от 3 400 различни базара из цяла Германия.

Градската почивка е обещаваща

Германия е известна с градските си дестинации, а според проучване на Appinio за GNTB, city-break пътуванията са сред трите най-големи интереса на международните пътешественици по света. Кампанията „Your Next Stop: Travel Destination Germany“, която има за цел да развие хотелиерството, гастрономията и търговията на дребно, се фокусира както върху метрополитния туризъм, така и върху ваканциите в малките градове. В рамките на кампанията туристите ще могат да се насладят специален content hub в Expedia, storytelling, адаптиран към целевите групи, бранд филми, Netflix „Pause Ads“, активности в социалните мрежи, както и PR и B2B комуникация.

150 години от фестивала в Байройт ще е ключова тема в популяризирането на градските почивки. Кампанията обхваща региони, в които Рихард Вагнер е живял и работил или които са тясно свързани с неговото творчество, представяйки ги като културни съкровища. Предложения за пътуване са самият Байройт, както и Лайпциг, Дрезден, Айзенах и Нюрнберг.

Международното градинско изложение също е отличително за немския туризъм. То ще се проведе през 2027 г. в Рурската област - „най-зеленият индустриален регион в света“. В рамките на проекта ще се модернизира и велосипедния маршрут Ruhr. Това ще допринесе за развитието на Германия като зелена туристическа дестинация.

Природа и устойчивост на почит

Почивката сред природата също е сред приоритетите на германци. Екскурзии в селски райони сред европейските посетители на Германия са се увеличили с четири процента през 2025 г., а ваканциите в планините и край водни басейни също отбелязват растеж. Специална тематична страница ще представя препоръки като семейни хотели, селски стопанства, разходки сред короните на дърветата и паркове за диви животни.

Германия предлага и широк спектър от устойчиви услуги и продукти, като „немската точност“ прозира в кампанията „Feel Good – Experiences that last“ предоставя сертификат за нея. С нея туристите могат да си гарантират почивка в града или сред природата в хармония с околната среда.

Крафт бирата не е единственото кулинарно удоволствие на страната

Сезонните акценти се представят чрез регионални специалитети, като гастрономията винаги е свързана с региона и преживяването. В центъра на кампанията „Culinary Germany“ се намира „widget“, който предлага на потребителите спрямо техните предпочитания персонализирани регионални препоръки от GNTB Knowledge Graph, включително забележителности, ресторанти, хотели, гастрономически събития и винени фестивали.