Швеция задължи имигрантите "да се държат прилично"

ЕПА/БГНЕС Мигрантите могат да загубят правото си да останат в Швеция, ако властите установят, че не са изпълнили определени стандарти за поведение.

Шведският парламент одобри закон, който позволява на властите да отнемат разрешения за пребиваване на имигранти в случай на неправомерно поведение, недекларирана заетост, неплатени дългове и връзки с екстремистки организации.

Служителите на данъчните служби, агенциите по заетостта и социалното осигуряване, както и на затворническите и пробационните служби пък са задължени да уведомяват полицията за хора, които нямат документи за пребиваване в страната, предава АП. Учители, лекари и социални работници са освободени от това задължение.

Мигрантите могат да загубят правото си да останат в Швеция, ако властите установят, че не са изпълнили определени стандарти за поведение. Законодателството се прилага за всички притежатели на разрешения за пребиваване, включително тези, които са получили документи преди приемането на закона. Лицата, изправени пред депортиране, ще запазят правото си да обжалват решенията в шведските миграционни съдилища.

Министърът на миграцията Йохан Фосел, който подкрепи мярката, твърди, че пребиваването в Швеция трябва да зависи от законно и отговорно поведение. "Всеки, който не полага усилия да се държи според правилата, не трябва да очаква да остане в страната", каза Фосел.

Законът предизвика критики от опозиционни партии и организации за правата на човека, които твърдят, че документите за пребиваване могат да бъдат отнети за действия, които не представляват престъпления.Критиците твърдят, че мярката рискува да подкопае върховенството на закона и принципа на равенство пред закона, като създава основания за депортиране, които попадат извън шведската система за наказателно правосъдие. Поддръжниците на законодателството обаче смятат, че така се укрепва способността на правителството да се справя с предизвикателствата пред интеграцията и да се бори със злоупотребите с имиграционната система.

През 2005 г. Германия прие подобно законодателство, изискващо от публичните власти да докладват за мигранти без валиден статут на пребиваване, което потенциално може да доведе до тяхното депортиране. Законът се прилага за службите за социално подпомагане, докато училищата и болниците са изключени. Въпреки това е известно, че мигрантите в Германия избягват да търсят медицински грижи поради изискването да получат предварително документ от службата за социално подпомагане, което ги излага на докладване пред миграционните власти. За да се справят с това, няколко институции предлагат здравни грижи специално за мигранти без валиден статут на пребиваване, обикновено в големи градове като Берлин.