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ЕС затяга правилата за приема на мигранти

Рязко се увеличава ролята на граничните държави

12 Юни 2026
Ще се увеличи или намалее натискът по границите на ЕС вследствие на новата система? Опитът ще покаже.
Ще се увеличи или намалее натискът по границите на ЕС вследствие на новата система? Опитът ще покаже.

Европейският съюз стартира мащабна реформа за затягане на системата за предоставяне на убежище, информира Дойче веле. Отсега нататък мигрантите, чиито молби за убежище в ЕС най-често биват отхвърляни, ще преминават през специална процедура директно на външната граница на съюза. Те ще бъдат настанени в специални центрове, където в рамките на няколко седмици ще бъдат проверени основанията за получаване на убежище. До приключването на проверката те няма да могат да се движат свободно в страните от ЕС. Ако властите стигнат до заключението, че дадено лице не се нуждае от международна закрила, молбата му ще бъде отхвърлена и ще започне процедура по експулсиране.

Целият процес – от подаването на молбата до депортирането – трябва да отнеме не повече от 12 седмици. Под новите правила могат да попаднат лица от Русия, Турция, Иран, Пакистан, Венецуела, Нигерия и редица други държави, чиито граждани рядко получават убежище в ЕС.

Полша и Унгария вече заявиха, че принципно не възнамеряват да участват в разпределянето на мигрантите. Германия, от своя страна, съобщи, че и тази година не планира да приема допълнителни търсещи убежище по новата схема, тъй като счита, че миграционната ѝ система е претоварена.

Реформата също така засилва отговорността на страните при първото влизане. Именно те ще трябва да вземат по-голямата част от решенията по молбите на мигрантите. За да се помогне на тези държави, се въвежда механизъм за задължителна солидарност между страните от ЕС, предвиждащ разпределяне на част от търсещите убежище или други форми на подкрепа.

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Ключови думи:

ЕС, Европа, мигранти, убежище, свободно движение на хора

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