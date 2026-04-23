Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕС въведе санкции срещу две руски
пристанища, 46 танкера и 20 банки

Това е най-големият пакет ограничения за последните две години

Днес, 20:43
Pixabay

Европейският съюз в четвъртък обяви приемането на 20-ия пакет „строги, многостепенни“ санкции срещу Русия, включващ 120 физически и юридически лица. Както заявиха в Съвета на ЕС, това е най-големият пакет ограничения за последните две години, насочен към ключови сектори на руската икономика, които финансират войната.

По-специално, в списъка на т.нар. „сенчести“ кораби, използвани от Русия за транспортиране на нефт в заобикаляне на санкциите, са включени 46 плавателни съда. Така общият брой танкери, на които е забранен достъп до пристанищата на ЕС и до услуги на европейски компании, нараства до 632.

Освен това ЕС забрани операции с пристанищата в Мурманск и Туапсе, както и с нефтения терминал в пристанище Каримун в Индонезия, които се използват за заобикаляне на „ценовия таван“.

Санкции са наложени и срещу 20 руски банки, сред които „Авангард“, „Почта Банк“, „Русский Стандарт“, „Фора-банк“, „СДМ-Банк“, „Аверс“ и други.

Допълнително ЕС забрани операции с „четири финансови институции в трети държави“, които участват в заобикалянето на санкциите или са свързани с руския аналог на SWIFT — Системата за предаване на финансови съобщения (СПФС).

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЕС, 20-ти пакет санкции срещу Русия

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа