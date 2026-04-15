Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО

Европейски официални лица са започнали да подготвят план за създаване на „европейско НАТО“, след като идеята е получила подкрепа от Германия, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници.

Инициативата има за цел да осигури отбранителната способност на ЕС, а не да създаде конкурент на Северноатлантическия алианс, твърдят събеседници на изданието.

Берлин в продължение на десетилетия се противопоставяше на призивите на Париж за по-голяма независимост на Европа по въпросите на собствената ѝ защита и предпочиташе да подкрепя ролята на САЩ като основен гарант за европейската сигурност. Ситуацията започва да се променя поради опасения относно надеждността на Съединените щати като съюзник, пише WSJ.

Към момента цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство на почти всички нива - от логистиката и разузнаването до висшето военно командване на алианса. В рамките на своя план европейските държави ще се опитат да поемат по-голяма част от тези задължения - нещо, за което отдавна настоява Доналд Тръмп.

Генералният секретар на алианса Марк Рюте наскоро потвърди, че в бъдеще НАТО ще бъде „в по-голяма степен водено от европейците“. За увеличаване ролята на Европа в съюза говори и финландският президент Александър Стуб.

Освен това се разглежда възможността за връщане на задължителната военна служба в европейски държави, които се отказаха от нея след Студената война, съобщават източниците на изданието.

След като Доналд Тръмп започна да говори за желание САЩ да придобият Гренландия, властите в Германия и Франция са започнали да обсъждат възможността американският ядрен чадър над Европа да бъде заменен с френски.