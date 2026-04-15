Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО

15 Апр. 2026
Pixabay

Европейски официални лица са започнали да подготвят план за създаване на „европейско НАТО“, след като идеята е получила подкрепа от Германия, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници.

Инициативата има за цел да осигури отбранителната способност на ЕС, а не да създаде конкурент на Северноатлантическия алианс, твърдят събеседници на изданието.

Берлин в продължение на десетилетия се противопоставяше на призивите на Париж за по-голяма независимост на Европа по въпросите на собствената ѝ защита и предпочиташе да подкрепя ролята на САЩ като основен гарант за европейската сигурност. Ситуацията започва да се променя поради опасения относно надеждността на Съединените щати като съюзник, пише WSJ.

Към момента цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство на почти всички нива - от логистиката и разузнаването до висшето военно командване на алианса. В рамките на своя план европейските държави ще се опитат да поемат по-голяма част от тези задължения - нещо, за което отдавна настоява Доналд Тръмп.

Генералният секретар на алианса Марк Рюте наскоро потвърди, че в бъдеще НАТО ще бъде „в по-голяма степен водено от европейците“. За увеличаване ролята на Европа в съюза говори и финландският президент Александър Стуб.

Освен това се разглежда възможността за връщане на задължителната военна служба в европейски държави, които се отказаха от нея след Студената война, съобщават източниците на изданието.

След като Доналд Тръмп започна да говори за желание САЩ да придобият Гренландия, властите в Германия и Франция са започнали да обсъждат възможността американският ядрен чадър над Европа да бъде заменен с френски.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, ЕС, НАТО

Още новини по темата

Шефът на парламента в Словения иска референдум за излизане от НАТО
14 Апр. 2026

ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство
13 Апр. 2026

И американците ще блокират Ормузкия проток
12 Апр. 2026

Преговорите между Иран и САЩ се провалиха
12 Апр. 2026

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад се проточват
12 Апр. 2026

Тръмп планира местене на войски към по-лоялни държави в НАТО
08 Апр. 2026

САЩ и Иран спряха огъня за две седмици
08 Апр. 2026

Украйна предложи на Европа евтина версия на Patriot
06 Апр. 2026

Над 1 милиард долара са щетите по американските бойни самолети
05 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Кабинетът се отказа да мести американските самолети от София

02 Апр. 2026

Тръмп: Сериозно обмисляме да се оттеглим от НАТО
01 Апр. 2026

Още един член на НАТО отказа достъп на американски военни
31 Март 2026

Посредниците преговарят за войната в Иран
29 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?