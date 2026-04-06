Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна предложи на Европа евтина версия на Patriot

06 Апр. 2026Обновена
Денис Щилерман е главен конструктор на компанията Fire Point
Украйна предложи на Европа заедно да създадат евтина алтернатива на американската система за ПВО Patriot. Най-големият украински производител на далекобойни дронове и крилати ракети „Фламинго“ води преговори с европейски компании за пускането през следващата година на нова система за противовъздушна отбрана. Тя е планирана като по-евтина алтернатива на американските противоракетни комплекси Patriot, съобщи пред Reuters Денис Щилерман – съосновател и главен конструктор на компанията Fire Point.

Patriot е един от най-дефицитните видове въоръжение, които Украйна получава от западните си съюзници. Заради войната в Близкия изток този недостиг вероятно ще се задълбочи, тъй като САЩ и страните от региона са изразходвали значителни количества боеприпаси в борбата срещу ирански ракети и дронове.

Освен това, за прехващането на една балистична ракета системата Patriot обикновено използва 2–3 ракети, всяка от които струва няколко милиона долара. „Ако успеем да намалим тази цена под 1 милион долара, това ще бъде… пробив в решенията за противовъздушна отбрана“, заяви Щилерман.

Украйна за първи път изпревари Русия по брой атаки с дронове

През март Киев е изстрелял повече безпилотни летателни апарати към територията на Руската федерация, отколкото Москва - към Украйна, съобщава ABC News.

По данни на страните, Русия твърди, че е свалила 7347 украински дрона. Украйна съобщава за 6462 дрона и 138 ракети, изстреляни от Русия. Числата се различават, но тенденцията е очевидна: мащабът на атаките рязко се е увеличил.

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Украйна, ЕС, Patriot

Още новини по темата

Петима загинаха при руски удар на пазар в Украйна
04 Апр. 2026

И Рая Назарян замина за Украйна
31 Март 2026

Украински дронове атакуваха пак руско северно пристанище
29 Март 2026

Марко Рубио: Войната ще продължи, ако няма отстъпки от Украйна
27 Март 2026

Унгария обвини в шпионаж журналист, разследвал връзките на Орбан с Русия

27 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

Канцлерът Мерц заяви, че Украйна вече няма нужда от ракети "Таурус"
25 Март 2026

Пълната забрана на руския петрол в ЕС се отлага
25 Март 2026

Екстремисти поеха отговорност за подпаления украински завод в Чехия
22 Март 2026

Виктор Орбан възмути европейските лидери заради блокирането на заема за Украйна
20 Март 2026

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

Пиян американски генерал забравил секретни карти във влак
17 Март 2026

Руски удар по украинска ВЕЦ предизвика екологична криза в Молдова
15 Март 2026

Украйна нанесе мощен удар на ключов военен завод в Брянск
10 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?