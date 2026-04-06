Украйна предложи на Европа евтина версия на Patriot

Украйна предложи на Европа заедно да създадат евтина алтернатива на американската система за ПВО Patriot. Най-големият украински производител на далекобойни дронове и крилати ракети „Фламинго“ води преговори с европейски компании за пускането през следващата година на нова система за противовъздушна отбрана. Тя е планирана като по-евтина алтернатива на американските противоракетни комплекси Patriot, съобщи пред Reuters Денис Щилерман – съосновател и главен конструктор на компанията Fire Point.

Patriot е един от най-дефицитните видове въоръжение, които Украйна получава от западните си съюзници. Заради войната в Близкия изток този недостиг вероятно ще се задълбочи, тъй като САЩ и страните от региона са изразходвали значителни количества боеприпаси в борбата срещу ирански ракети и дронове.

Освен това, за прехващането на една балистична ракета системата Patriot обикновено използва 2–3 ракети, всяка от които струва няколко милиона долара. „Ако успеем да намалим тази цена под 1 милион долара, това ще бъде… пробив в решенията за противовъздушна отбрана“, заяви Щилерман.

Украйна за първи път изпревари Русия по брой атаки с дронове

През март Киев е изстрелял повече безпилотни летателни апарати към територията на Руската федерация, отколкото Москва - към Украйна, съобщава ABC News.

По данни на страните, Русия твърди, че е свалила 7347 украински дрона. Украйна съобщава за 6462 дрона и 138 ракети, изстреляни от Русия. Числата се различават, но тенденцията е очевидна: мащабът на атаките рязко се е увеличил.