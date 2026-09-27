Арестуваха терористи край британска военна база

Британската полиция съобщи, че е арестувала петима души по подозрение, че са подготвяли терористичен акт. Те са задържани до база на Кралските военновъздушни сили "Фейърфорд", използвана от Съединените щати за ударите срещу Иран.

На място са изпратени сапьори и екипи на контратерористичната служба. От съображения за сигурност 85 домакинства в близкото селище Уелфорд са евакуирани. Хората са насочени към спортен и развлекателен център, докато специалисти от британската армия извършват проверки.

Специалисти по обезвреждане на взривни устройства от армията проверяваха автомобили.

Властите не съобщават подробности за причините за инцидента или естеството на проверяваните автомобили.

Полицията съобщи, че инцидентът изглежда е овладян. Районът обаче продължава да е отцепен, пристигнали са линейки и пожарни автомобили. Съобщава се също, че други американски военни обекти във Великобритания са били поставени в режим на повишена готовност. Американските власти обаче не са потвърдили публично конкретно ниво на тревога.

Базата RAF Фейърфорд се използва за разполагане на американски бомбардировачи от началото на конфликта с Иран на 28 февруари. В базата се намира щабът на 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ.