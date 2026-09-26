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Българите подпалвачи от Мюнхен са част от диверсионна мрежа на ГРУ

"Евтините вербувани аматьори" са били от група, базирана в Словакия

Днес, 08:20
Кадър от разследването на палежа в Мюнхен на 3 септември
faz.de
Кадър от разследването на палежа в Мюнхен на 3 септември

Арестуваните в Мюнхен българи са били част от мрежа на руското ГРУ (Главно разузнавателно управление), действаща главно от Словакия, съобщава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

На 3 септември германската полиция задържа 28-годишна жена и 38-годишен мъж, които през нощта хвърлили две бутилки с коктейли "Молотов" от автомобил към строителна площадка пред централата на технологичната компания Rohde & Schwarz, която изпълнява и големи военни поръчки, включително и за дронове за украинската армия. Пожарът от първата бутилка е бил потушен бързо, а втората не се е възпламенила.

Сега германските власти описват арестуваните българи като "евтини вербувани аматьори". Германските разузнавателни служби са установили, че българите са част от по-голяма диверсионна клетка, ръководена от ГРУ, която е действала от територията на Словакия. Същата група е планирала палеж и на завода за разузнавателни дронове за Украйна Skyeton, близо до словашкия град Прешов, но заговорът е бил осуетен.

Във връзка със словашката мрежа вече има арестувани още латвиец и украинец (на 25 август в Словакия) и още един латвиец (в Хамбург). 

Германското разузнаване свързва тази клетка и с опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг на 4 август. Диверсионните операции в Европа се координират от Специалната служба за дейности към ГРУ, оглавявана в случая с Лайпциг от офицера от ГРУ Денис Смолянинов.

След изгонването на стотици руски дипломати шпиони от Европа, ГРУ премина към масово вербуване на нископлатени извършители (т.нар. "low-level recruits") чрез приложението "Телеграм", като им заплаща в криптовалута, за да не може да се проследят лесно трансакциите.

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Ключови думи:

задържани българи, Мюнхен

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