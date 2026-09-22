Латвия оттегли ветото си и ЕС постигна компромис за санкциите срещу Русия

Представителите на ЕС се съгласиха да изключат двама милиардери от списъка със санкции срещу Русия и да удължат срока на останалите 3 000 физически и юридически лица с три години, след като Латвия оттегли ветото си, съобщиха дипломати от ЕС във вторник.

Освен Алишер Усманов и Михаил Фридман, Европейският съюз отмени санкциите срещу бившия ректор на Кримския федерален университет Андрей Фалалеев, се посочва в текста на официалното решение на ЕС. От санкционния списък беше изключена и регистрираната в Мавриций компания Redbird Corporate Services Ltd, която попадна под ограниченията поради връзки с транспортирането на руски петрол.

За одобряването на санкциите е необходимо единодушие сред страните от ЕС, а досега списъкът с руските лица подлежеше на подновяване на всеки шест месеца.

Според дипломати Латвия в крайна сметка се въздържа, което позволи споразумението да бъде одобрено.

Решението ще бъде официално прието едва след приключването на така наречената „писмена процедура“.

По-рано този месец Франция шокира останалите членки на ЕС, когато настоя руско-узбекският металургичен магнат Алишер Усманов да бъде изключен от санкциите на ЕС, позовавайки се на съображения за национална сигурност. След това Люксембург поиска същото отношение и за Михаил Фридман, който е завел иск за 16 милиарда долара срещу страната.