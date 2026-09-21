ЕС отменя санкциите срещу двама руски олигарси

Ирландското председателство на ЕС лансира сделка за безпрецедентно удължаване на санкциите срещу Русия в замяна на удовлетворяване на исканията за изваждане от списъците на двама олигарси, свързани с Москва.

Франция подкрепи Словакия в искане да бъде изключен руско-узбекския милиардер Алишер Усманов като част от пакет, който може да доведе до освобождаването на французи от Азербайджан. Люксембург поиска да бъде изваден и руско-израелският милиардер Михаил Фридман, който съди страната за 16 милиарда долара в международния арбитраж в Хонконг заради замразяване на активите му.

Дъблин е предложил компромис за приемане на двете искания в замяна на 36-месечно подновяване на режима на санкции, за да се избегне подобна безизходица в бъдеще, са съобщили дипломати пред "Евронюз".

Според телевизията посланиците на ЕС са близо до споразумение за преодоляване на блокажа, след като миналия вторник се съгласиха да удължат съществуващите санкции само с една седмица до 22 септември, за да си дадат повече време да намерят решение.

Посланиците са се срещнали тази сутринта, без да успеят да постигнат споразумение, но се очаква втора среща днес, тъй като натискът за постигането му нараства. "Контурите на сделката се очертават", е казал дипломат пред "Евронюз". "Обръщат се множество идеи", е казал втори източник.

За това, че посланиците на страните от Европейския съюз са постигнали съгласие да отменят санкциите, наложени заради руската война в Украйна, срещу бизнесмените Алишер Усманов и Михаил Фридман, при условие че в следващите няколко часа нито една държава членка не възрази срещу решението, съобщава и "Ройтерс", която цитира неназовани дипломати.

Според дипломатите споразумението между посланиците на 27-те държави от ЕС е част от пакетна сделка за подновяване за срок от три години на санкциите срещу хиляди други руски физически и юридически лица — значително по-дълъг период от обичайното подновяване за шест или 12 месеца.

За изненада и недоволство на някои страни членки Франция този месец се присъедини към Словакия в настояването руския узбекски милиардер Алишер Усманов да бъде изваден от санкционния списък. След това Люксембург поиска от списъка да бъде премахнат и руският бизнесмен Михаил Фридман, твърдят дипломати.

Франция е призовала ЕС да отмени санкциите срещу Усманов, след като е била подложена на натиск от Азербайджан, който е задържал най-малко двама френски граждани, заявиха миналата седмица трима европейски дипломати. В петък високопоставен азербайджански дипломат отхвърли тези твърдения.

Франция не е потвърдила публично, че е настоявала за отмяната на санкциите на ЕС срещу Усманов, които включват забрана за пътуване до територията на блока и замразяване на активи, притежавани в ЕС.

Съюзът наложи санкции на двамата мъже през 2022 г. При налагането на санкциите срещу Усманов ЕС го определи като човек в "особено близки отношения" с руския президент Владимир Путин.