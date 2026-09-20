Лидерът на "Яблоко": Вървим към ядрена война

Вървим към ядрена война. Това обяви в интервю по Би Ти Ви Николай Рибаков, лидер на единствената опозиционна сила в Русия, която беше отстранена от изборите.

"Този път имаме много кратка партийна програма. Тя се състои само от 43 думи. Това е най-кратката програма в историята на Русия, а може би и в световната политика. Ключовото е, че не трябва да допускаме прерастването на сегашните събития в ядрена война. Защото при толкова ниско равнище на отговорност на политиците може да стигнем - и засега вървим - към ядрена война. "Яблоко" се стреми да спаси Русия, хората в Русия и цялото човечество от ядрена война", заяви Рибаков.

"Това е много тревожна прогноза. За голямо съжаление, много хора не го разбират и смятат, че нашата позиция се основава на желанието да предизвикаме у хората някакъв страх. Но същото се казваше и преди 24 февруари 2022 г., както и че 24 февруари 2022 г. не може да се случи. Правим всичко възможно за преговори, по време на които хората не се убиват. Правим всичко, за да спасим нашето и вашето бъдеще", добави той.

По негови думи руското общество иска мир, иска да живее в Русия, в която уважават, а не от която се страхуват. "Страна, която е отворена към света, в която могат да изградят бъдещето си, без да емигрират. Ето защо има голяма подкрепа за платформата на партия "Яблоко"- за мир, свобода, живот в Русия без страх", каза още Рибаков.

Той посочи, че много политици, близки до Кремъл, публично призовават за употребата на тактическо ядрено оръжие, "Според експерти няма да има разлика между тактическото и стратегическото ядрено оръжие. Призовавам всички да не правят експерименти по такъв въпрос. Не искам животите ни да висят на косъм от това дали някой ще вземе такова решение - било то президентът Путин, или някой друг", каза лидерът на "Яблоко".