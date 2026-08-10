Единствената опозиционна партия бе отстранена от изборите в Русия

Върховният съд на Русия отмени регистрацията на партия „Яблоко“ за изборите за Държавната дума. Това беше единствената опозиционна партия, която успя да се регистрира и която открито призовава за прекратяване на войната срещу Украйна.

Искът за отмяна на регистрацията бе подаден от партия „Родина“, но той бе подкрепен от прокуратурата и Централната избирателна комисия. Причината е нарушаване на закона за авторското право.

"Яблоко" ще обжалва решението, написа в Телеграм основателят на партията и председател на политическия съвет Григорий Явлински. Той отбеляза, че партията се е регистрирала под лозунга „За мир и свобода“ и решението за отстраняването ѝ показва важността на тази платформа „много повече от всички официални резултати от изборите“.

„Очевидно е, че търсенето на мир и свобода днес се оказа много по-силно, отколкото властите очакваха. Отстраняването на „Яблоко“ от изборите означава отказ от диалог с хора, които задават неудобни за властите въпроси. Това се отнася не толкова за кандидатите на „Яблоко“, колкото за тези, които ги подкрепят или биха могли да ги подкрепят. Това означава и по-нататъшно намаляване на политическите и дипломатическите възможности за Русия. Властите се страхуват или не разбират всичко това и отстраняват „Яблоко“ от изборите. Не става въпрос за съдбата на „Яблоко“ – става въпрос за съдбата на Русия“, смята Явлински.

Председателят на “Яблоко” Николай Рибаков заяви, че въпреки отстраняването си от изборите, работата на партията ще продължи, защото „най-важното сега е хората да спрат да се избиват“. Решението бе посрещнато от привържениците на партията, които цял ден протестираха пред съда, с викове: Позор.

«Позор!»: сторонники «Яблока» скандируют у Верховного суда после снятия партии с выборов



Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и снял «Яблоко» с выборов в Госдуму.



После оглашения решения собравшиеся у суда сторонники партии начали скандировать «Позор!».



Сотрудник… pic.twitter.com/9dqEPAG6h0 — SOTA (@Sota_Vision) 10 август 2026 г.

Заседанието на съда продължи приблизително седем часа и беше пълен фарс. След като ищците представиха исковете си срещу партията, голяма част от времето бе посветено на разглеждане на изображения от уебсайта на „Яблоко“ за нарушаване на авторски права. Така например бе дискутиран банер на сайта на „Яблоко“ с лозунга „За мир и свобода! За споразумение за прекратяване на огъня!“ и снимка на слънчогледи. Опитвайки се да докаже, че снимката (направена от фотограф на вестник „Комерсант“) е с платено авторско право, адвокат на „Яблоко“ дълго време обяснява на съдебните служители как да запазят изображението и да увеличат секцията с името на автора с помощта на лупа. Това потвърди, че снимката наистина има автор, а не е крадена. Публиката реагира с аплодисменти. Съдията заплаши да я изгони от съдебната зала. Адвокатът на "Яблоко" представи и лицензионен договор от 2024 г. с "Комерсант" за ползването на снимката.

Страните трябваше да гледат и интервю с основателя на "Яблоко" Григорий Явлински, в което той цитира ред от песента на Аркадий Островски „Пусть всегда будет солнце“, базирана на стихотворението на Лев Ошанин. Ищците твърдят, че текстът е използван без съгласието на авторите, но представители на партията заявяват, че Островски, носителят на авторските права, е предоставил на „Яблоко“ правото да ги цитира. Това бе потвърдено и от сина на композитора пред "Новая газета Европа".

Ищците обърнаха внимание и на карикатура на блогърката Виктория Бони на сайта на партията, която също била с нарушени авторски права според тях.

До комична ситуация се стигна при дискутирането на снимка от последиците от атомната бомбардировка над Хирошима, използвана в предизборните материали. Според представителя на ищеца от партия “Родина”, авторът на снимката „очевидно е някой от армията на САЩ“, но авторството не е посочено и правата му са нарушени. Когато съдията попита кой точно е направил снимката, представителят на “Родина” призна, че не знае кой авторът или носителят на авторските права.

Съдията прочете информация за финансирането на партията, предоставена от "Росфинмониторинг". В придружаващото писмо се посочва, че 12 лица, издигнати за депутати от „Яблоко“, са получили 1,6 милиона рубли от чуждестранни източници между октомври 2021 г. и август 2024 г. 72 лица също са идентифицирани като контрагенти на партията, получили 80,2 милиона рубли от чуждестранни източници в различни страни между април 2023 г. и август 2026 г.

Адвокатът на „Яблоко“ отговори, че всички кандидати са били задължени да се откажат от чуждестранните си акции преди изборите, но „Росфинмониторинг“ не е включил този факт в доклада си и не е ясно кои са тези чуждестранни контрагенти. В действителност чуждестранните дарения са възлизали на 16 900 рубли, твърди адвокатът.

Делото бе гледано от съдия Вячеслав Кирилов, който преди това взе решение за обявяването на Международното общество "Мемориал" за екстремистко и отклони иска на Алексей Навални към администрацията на колонията, където той излежаваше присъдите си.

Партията „Яблоко“ осъжда войната срещу Украйна и призовава за незабавното ѝ прекратяване. Освен това, тя се противопоставя на властта и по широк кръг от други въпроси - осъжда блокирането на социалните мрежи, различни забрани, ограничения на свободата на словото и гражданските права. “Яблоко” бе подкрепена от вдовицата на Алексей Навални Юлия и Фондът за борба с корупцията. Според социологическите проучвания партията имаше между 5-7% подкрепа, при 5% бариера за влизане в Думата.

