Съдът в Хага все пак осъди Хашим Тачи на 25 години затвор

Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор, след като подкрепян от ЕС трибунал определи, че той носи отговорност за военни престъпления по време на войната със Сърбия в края на 1990-те. Съдът признава 58-годишния Тачи за виновен за убийството на 96 политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. Подсъдими са още други високопоставени кадри в Армията за освобождение на Косово. Присъдата е на първа инстанция.

Преди това съдът отхвърли обвиненията за престъпления срещу човечеството срещу Хашим Тачи и тримата бивши командири на Армията за освобождение на Косово Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи.

Специализираните съдебни състави за Косово приеха, че обвинението не е доказало наличието на широко разпространено нападение срещу цивилното население - задължителен елемент за квалифицирането на деянията като престъпления срещу човечеството.

Прокуратурата настояваше за присъди от по 45 години затвор. Четиримата са обвинени в преследване, убийства, изтезания и насилствени изчезвания по време и след конфликта със Сърбия през 1998-1999 година. Те отричат обвиненията, а защитата на Тачи твърди, че няма доказателства, които пряко да го свързват с престъпленията.

„Съдебният състав установи, че обвинението не е успяло да докаже извършването на такова широко разпространено нападение срещу цивилното население“, заяви председателстващият съдия Чарлз Смит.

Съдът произнасе първоинстанционната присъда по другите обвинения срещу четиримата бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК).

Смит представи резюме на съдебното решение и разгледа историческите обстоятелства около обвинителния акт, включително събитията в Косово през обхванатия от обвиненията период. Делото се излъчва пред многохилядна публика на площад "Скендербег" в Прищина.

По време на войната в Косово (1998–1999 г.) Армията за освобождение на Косово (АОК) се насочва срещу лица, заподозрени в сътрудничество със сръбските и югославските власти, както и срещу сърби и роми. Жертвите са задържани без съд в обекти, контролирани от АОК, подлагани са на побой, психически тормоз и изтезания, а в някои случаи – и убивани. Съдът в Хага установи, че 385 души са били незаконно задържани, най-малко 49 са били подложени на жестоко отношение, 303 са били изтезавани, а 96 – убити. Съдиите отбелязаха, че по-голямата част от жертвите са били цивилни граждани, а обвиненията в „шпионаж“ или сътрудничество с врага са били неоснователни.

Хашим Тачи, бившият президент на Косово, е бил член на Генералния щаб на АОК и е оглавявал политическата дирекция на организацията през този период. Съдът заключи, че той е участвал в създаването на система за преследване, задържане и убиване на противниците на армията, както и че лично е задържал, разпитвал и убивал хора.

Обвинителният акт срещу Тачи и трима други бивши лидери на АОК – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи – беше потвърден през октомври 2020 г. През ноември същата година те бяха прехвърлени в ареста на Специализираните състави на Косово в Хага.

Днес, повече от 26 години след извършването на престъпленията, съдът призна четиримата мъже за виновни във военни престъпления – по-конкретно незаконно задържане, жестоко отношение, изтезания и убийство. Весели получи 18 години, Селими – на 13 години, а Красничи – 25 години.

Четиримата бивши командири на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения, съобщи БТА.

Петдесет и осемгодишният Хашим Тачи, бивш политически лидер на АОК, беше президент на младата държава, когато през ноември 2020 г. му бяха повдигнати обвиненията. Тогава той подаде оставка и се яви в Хага, където беше задържан. Прокуратурата поиска 45 години затвор за него, както и за другите трима бивши командири на АОК, които са подсъдими по същото дело.

Американското посолство в Прищина предупреди гражданите на САЩ за планирани големи демонстрации в центъра на столицата и други големи градове, които могат да доведат до струпване на хора, затваряне на пътища и сериозни нарушения на трафика. Великобритания и Франция също призоваха своите граждани в Косово да проявяват повишено внимание и да избягват местата с протести.

На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден "Марш за свобода" в подкрепа на подсъдимите, а представители на ветерански организации и политически партии изразиха очакване за оправдаване на обвиняемите, припомня "Репортери". Самият Тачи заяви през август, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения.

Процесът срещу четиримата започна през април 2023 г., припомня порталът "КоССев". Те са обвинени в шест престъпления срещу човечеството и четири военни престъпления, за които прокуратурата твърди, че са извършени между март 1998 г. и септември 1999 г. в Косово и Северна Албания. Доказателствената фаза приключи през декември 2025 г., а заключителните пледоарии бяха представени през февруари тази година. Всички обвиняеми отричат вината си.



