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Изборите в Русия започнаха под дулото на автомата

След като отстрани единствената партия, която е за мир - "Яблоко", Путин призова за мощна подкрепа на войната срещу Украйна

Днес, 08:26
Гласуването на окупираните украински територии започна под погледа на въоръжени военни
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Гласуването на окупираните украински територии започна под погледа на въоръжени военни

Гласуването на предрешените парламентарни избори в Русия започна със скандални кадри как жителите на окупираните територии са принуждавани да отиват до урните, съпроводени от тежко въоръжени военни с маски. Отделно военни обикалят с урни по домовете на гражданите и наблюдават коя бюлетина те ще пуснат. Такива кадри се появиха от Донецк. 

В много населени места жителите с изненада научиха, че вече са "гласували".

Това се случва, след като съдът забрани на единствената партия, която се обявяваше за мир - "Яблоко", да участва в изборите. Свързаните с нея кандидати, дори да се бяха обявили за независими, бяха отстранени от изборите, а много от тях - задържани. Така останаха само партии, които подкрепят политиката на руския президент Владимир Путин и неговата "Единна Русия".

На фона на всичко това Путин излезе с видеобръщение, в което призова за мощна подкрепа на руските военни, които участват във войната срещу Украйна. Според него изборите трябва да покажат, че "зад нашите бойци са милиони хора" и че руското общество е сплотено.

Изборите ще продължат до 20 септември. Днес отвориха избирателните секции в руския Далечен изток. Това са първите парламентарни избори след пълномащабната руска офанзива в Украйна през февруари 2022 г. 

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