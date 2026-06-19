Радев ще спасява и бившия шеф на "Лукойл" Вагит Алекперов от евросанкции

След като заплаши да наложи вето върху новия пакет санкции на ЕС срещу Русия, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил, премиерът Румен Радев реши да се погрижи и за един от акционерите в "Лукойл" - Вагит Алекперов.

"За тези санкции не става въпрос само за патриарх Кирил, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, за които се предлага да се наложат санкции, попада и Вагит Алекперов - съсобственик на "Лукойл".Имайки предвид че "Лукойл" предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака", каза Радев.

Радев бе запитан дали евролидерите биха извадили Алекперов от списъка. "Ние имаме право на глас и ще го употребим. Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани, и се приемат", каза още премиерът.

Всъщност Вагит Алекперов напусна ръководството на "Лукойл" още през април 2022 г., когато САЩ, Великобритания и Австралия му наложиха персонални санкции заради войната срещу Украйна. Той притежава около 3,12% от акциите на "Лукойл" и по собствените му думи се е оттеглил от управлението на компанията. "Санкциите не касаят "Лукойл", а лично мен, поради което реших да се дистанцирам от дейността накомпанията. Аз не съм вече нито член на ръководството, нито президент, нито член на съвета на директорите. Затова компанията днес не е свързана по никакъв начин с мен. Аз не разполагам и с контролния пакет акции, затова компанията може спокойно да се развива", казва Алекперов пред руския Forbes през април 2022 г. И добавя, че ще се посвети на благотворителност.

Затова не е ясно защо Радев реши точно Алекперов от множеството акционери в "Лукойл" да спасява от санкции. Синът на Алекперов - Юсуф, също е под американски санкции.

Радев отхвърли предупрежденията на опозицията, че с поведението си ще изолира България в ЕС и дори може да се стигне до спиране на европари. "Определени кръгове в България се вълнуват и се притесняват, да не кажа "истеризират" всичко това, което се случва тук по отношение на санкциите, едва ли не заради тези санкции на нас ще ни спрат фондовете, напротив, на нас ни пускат фондовете", обясни той.

Радев има предвид, че България получи днес 1 млрд. евро като четвърто плащане по ПВУ. Това обаче е резултат от работата на няколко правителства, а не е знак за доверие към неговото управление.

Радев каза, че с украинския президент Володимир Зеленски са провели много ползотворна среща, на която са обсъдили възможностите за сътрудничество в сферата на енергетиката. "България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърната мрежа на всички газопреносни системи, които разполагаме, с договорите, които имаме с нашите съседи за втечнен газ, това са въпроси, които вълнуват Украйна", каза още той. По думите му Украйна има голям опит и разработва технология върху областта на дроновете.