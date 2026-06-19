ГЕРБ, ПП и ДБ остро разкритикуваха Радев за ветото върху санкциите

Опозицията в парламента остро разкритикува премиера Румен Радев, който вчера в Брюксел на първата си среща на върха като министър-председател заяви, че България ще наложи вето на част от санкциите срещу Русия.

Скандалът се заформи, след като стана ясно, че страната ни няма да подкрепи новия 21-ви пакет от мерки срещу Русия, който се обсъжда в Брюксел. По-специално става въпрос за частта, свързана с руския патриарх Кирил (познат и като бившия агент на КГБ Владимир Гундяев). Премиерът се аргументира, че "руската православна църква има заслуга за освобождението на България от османско робство", както и че не се интересува конкретно от руския патриарх, а от "милионите руски вярващи". Страната ни била против и срещу санкции в енергетиката, за които външният министър Велислава Петрова смотолеви, че са свързани с дъщерни дружества на "Лукойл" и които могат да повлияят негативно на енергийната сигурност на България. Самият Радев също не даде подробно обяснение как обсъжданите санкции правят страната ни уязвима.

С декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ каза, че налагането на санкции срещу руския патриарх е спор за българския национален интерес, за мястото на страната в Европа и за отношението й към войната в Украйна. И допълни, че защитата на патриарх Кирил не прави България нито по-сигурно място, нито по-богато или влиятелно и не укрепва позициите ни в Европейския съюз. "Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава един от тях", каза Митов.

"На пръв поглед спорът е за санкциите срещу руския патриарх, в действителност обаче е за нещо много по-голямо - за начина, по който България разбира своя национален интерес, за мястото ни в Европа, за отношението ни към войната, международното право и собствената ни история. Позицията на правителството се опитва да представи този въпрос като сблъсък между политика и религия, внушава се, че едва ли не ЕС е решил да санкционира православието и че България е последната преграда пред подобна несправедливост. Подобна теза няма нищо общо с действителността. Никой не санкционира православната вяра, никой не санкционира руската православна църква като религиозна институция. Никой не поставя под въпрос свободата на вероизповеданията. Обсъжда се ролята на конкретен човек, който години наред използва огромния обществен и духовен авторитет, за да оправдава войната на Путин срещу Украйна и да придава на тази война нравствена и духовна легитимност", смятат от ГЕРБ-СДС.

Митов припомни, че самият Румен Радев в ролята си на президент преди години е казал, че Кирил е дошъл като духовен водач, а е избрал да си тръгне като политик.

Да си спомним недалечното миналоhttps://t.co/wpNH52lLn4 — Vango1 🇺🇦△ (@vangoooo1) 19 юни 2026 г.

"Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Още по-интересен е опитът този спор да бъде облечен в исторически аргументи, се отбелязва в декларацията. Беше казано, че руското православие имало принос за освобождението на България и че това следвало да бъде отчетено при формирането на българската позиция. България помни своята история, почита паметта на загиналите в Руско-турската война. България не страда от историческа амнезия. Ако някой иска да превръща освобождението във вечен политически дълг към Русия, трябва да си спомни и друг исторически факт - след освобождението младото българско княжество десетилетия наред изплаща значителни суми на руската империя за издръжката на окупационната администрация и войски. Нито една зряла държава не определя международното си поведение според благодарности от XIX век", отбеляза Даниел Митов.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" каза пред парламентарни репортери, че позицията на премиера изолира страната ни от европейските партньори и може да има икономически последствия. Той изтъкна, че голяма част от европейските средства, които очакваме, са свързани и с това доколко страната ни подкрепя общите европейски политики. "Изолирайки се от всички останали, правителството на България дава знак на инвеститорите, че е несигурна държава по отношение на нейните европейски политики", каза той. Денков заяви, че Радев пред целия свят е тръгнал по пътя на бившия проруски премиер на Унгария Виктор Орбан. Досега опитите за вкарване на Кирил Московски в санкционния списък на ЕС бяха възпрепятствани от Унгария, когато начело бе проруският премиер Виктор Орбан. "Лицето, което той (Радев - б.а.) защитава, освен с духовния си сан, е известно и с това, че е бивш полковник от руските тайни служби и именно това лице не просто подкрепя войната, той насърчава войната, която започна още преди 4 години срещу братска, православна Украйна", каза Денков.

По отношение на неясната роля на "Лукойл" в скандала, Денков напомни, че България увеличава риска дерогацията, получена от САЩ и Великобритания, да бъде премахната и тогава последствията могат да бъдат изключително тежки за икономиката. "В този момент ние доказахме, че не сме надеждни европейци“, смята Денков.

Съпредседателят на "Демократична Бълария" Божидар Божанов също каза, че България тръгва по пътя на Орбанова Унгария. "Много е важно да се уточни, че това не е религиозен въпрос. Унгария не е православна страна, а католическа. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни, а не вземат такава позиция. Нека религията не бъде използвана за политически цели, а да се поеме политическа отговорност", каза Божанов.