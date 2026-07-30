Руският патриарх Кирил, който не попадна в 21-вия санкционен списък на ЕС заради протекциите на българското правителство, написа книга за ползите от войната. Книгата е сборник с негови проповеди, речи и публични изказвания от началото на инвазията в Украйна. В анотацията към нея се посочва, че главата на Руската православна църква разсъждава върху метафизичните граници на войната, нейното изкупително значение, както и върху саможертвата, подвига, патриотизма и победата.

Патриархът, роден в Санкт Петербург под името Владимир Гундяев, твърди, че войните са сблъсък между доброто и злото, а изходът им се определя от Бог.

Според него руският народ трябва да „изпълни историческия си дълг да бъде победител“ и да не се отказва от тази роля.

Военните действия не са просто геополитически конфликт, а „метафизична борба“ на Русия срещу западната секуларизация и моралния упадък.

Кирил призовава младите мъже да жертват живота си на фронта, защото така ще спасят душите си. Наред с другото той е определял войната срещу Украйна като „продължение на онази незавършена война, в която постигнахме Великата победа през пролетта на 1945 г., но не успяхме докрай да изкореним злото на нацизма“.

Въпреки че Руската православна църква активно подкрепя войната, агитира за отиване на фронта, служи на режима и участва в репресиите срещу антивоенни свещеници, патриарх Кирил - агент "Михайлов" от времената на КГБ - досега не е подложен на санкции.

Макар че Европейският съюз като цяло не постигна пълно единодушие за санкционирането му, патриарх Кирил е официално санкциониран от редица отделни държави, сред които Великобритания, Канада, Чехия, Литва и Украйна.