Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Защитеният от България руски патриарх издаде книга за ползите от войната

30 Юли 2026

Руският патриарх Кирил, който не попадна в 21-вия санкционен списък на ЕС заради протекциите на българското правителство, написа книга за ползите от войната. Книгата е сборник с негови проповеди, речи и публични изказвания от началото на инвазията в Украйна. В анотацията към нея се посочва, че главата на Руската православна църква разсъждава върху метафизичните граници на войната, нейното изкупително значение, както и върху саможертвата, подвига, патриотизма и победата.

Патриархът, роден в Санкт Петербург под името Владимир Гундяев, твърди, че войните са сблъсък между доброто и злото, а изходът им се определя от Бог. 

Според него руският народ трябва да „изпълни историческия си дълг да бъде победител“ и да не се отказва от тази роля.

Военните действия не са просто геополитически конфликт, а „метафизична борба“ на Русия срещу западната секуларизация и моралния упадък.

Кирил призовава младите мъже да жертват живота си на фронта, защото така ще спасят душите си. Наред с другото той е определял войната срещу Украйна като „продължение на онази незавършена война, в която постигнахме Великата победа през пролетта на 1945 г., но не успяхме докрай да изкореним злото на нацизма“. 

Въпреки че Руската православна църква активно подкрепя войната, агитира за отиване на фронта, служи на режима и участва в репресиите срещу антивоенни свещеници, патриарх Кирил - агент "Михайлов" от времената на КГБ - досега не е подложен на санкции.

Макар че Европейският съюз като цяло не постигна пълно единодушие за санкционирането му, патриарх Кирил е официално санкциониран от редица отделни държави, сред които Великобритания, Канада, Чехия, Литва и Украйна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, патриарх Кирил

Още новини по темата

Москва вече хвали Радев
09 Авг. 2026

Сирия си връща част от контрола върху руските бази
09 Авг. 2026

Индия се отказа от сделката за изтребители Су-57Е от Русия
06 Авг. 2026

Дрон падна върху плаж в Русия и уби шестима души
03 Авг. 2026

Армения плаши руските железници със съд и арбитраж
30 Юли 2026

Украйна обжалва в CAS връщането на Русия в спорта
30 Юли 2026

Сенатът на САЩ договори подкрепа за "адските" санкции срещу Русия и Иран
28 Юли 2026

Русия иска още 30 хил. войници от Северна Корея
26 Юли 2026

Демократите вече не искат "адските санкции“ срещу Русия
19 Юли 2026

Законът за „адските санкции“ срина руските акции до нов минимум от 2022 г.
15 Юли 2026

Русия остави без ПВО ключови военни обекти в Крайния север
15 Юли 2026

Вече 9 страни от ЕС искат спиране на финансирането на МОК заради Русия
14 Юли 2026

21-вият пакет санкции на ЕС срещу Русия е значително смекчен
12 Юли 2026

Започна бунт срещу връщането на Русия в световния спорт
11 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки