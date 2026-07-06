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Българското разузнаване не знае, че патриарх Кирил е бил агент на КГБ

Така външно министерство отговаря на въпрос на депутата Ивайло Мирчев

Днес, 17:56
Данните на западни и дори руски медии, че руският патриарх Кирил (вдясно) е агент "Михайлов" не са възприети от българското разузнаване.
ЕПА/БГНЕС
Данните на западни и дори руски медии, че руският патриарх Кирил (вдясно) е агент "Михайлов" не са възприети от българското разузнаване.

Българските служби за сигурност не разполагат с информация руският патриарх Кирил да е бил агент на КГБ. Така заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова отговаря на въпрос на депутата от ДБ Ивайло Мирчев, съобщава агенция "Фокус". Самото питане е формулирано така: "Има ли становища на Служба "Военно разузнаване" и на Държавна агенция "Разузнаване" при формирането на българската позиция руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име "Михайлов", да бъде изваден от 21-вия санкционен пакет срещу Руската федерация?"

А отговорът на Петрова е следният: "Всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на ЕС се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително Служба "Военно разузнаване" и Държавна агенция "Разузнаване". Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и представят становища. От двете служби не е получена информация за дейност на патриарх Кирил като агент на КГБ."

Главата на Руската православна църква - патриарх Кирил, който е известен и деен поддръжник на президента Владимир Путин, е бил част от съветското разузнаване, докато е живял в Швейцария през 70-те съобщават швейцарски вестници Sonntagszeitung и Le Matin Dimanche преди 3 години. Те написаха, че досието, което швейцарската полиция има за Владимир Михайлович Гундяев, както е светското име на духовника, показва, че той е работил като разузнавач за КГБ. В документа той е назован като "монсеньор Кирил", като там се посочва принадлежността му към съветските тайни служби и кодовото име, което е използвал - "Михайлов". В началото на 70-те години на миналия век Гундяев живее в Женева, където е официален представител на Руската православна църква в Световния съвет на църквите. Докладът посочва, че неговата мисия е била да оказва влияние върху Съвета.Членството в КГБ било задължително за всеки руски духовник, който пътува или работи в чужбина.

За принадлежност на Гундяев към КГБ още по времето на СССР съобщава и "Дойче веле". Дори доклад на Комисията на Президиума на Върховния съвет на Русия от 1992 г. разкрива "противоконституционно използване от страна на Централния комитет на КПСС и органи на КГБ на редица църковни органи за собствените си цели и по-конкретно чрез вербуване и изпращане на агенти на КГБ в църквата". След съпоставка на пътуванията извън Русия на агент "Михайлов" медии и религиозни деятели стигат до извода, че става дума именно за патриарх Кирил.

Правителството на премиера Румен Радев се обяви против санкционирането на патриарх Кирил, понеже било "символно" и насочено срещу главата на руското православие. В случая обаче намерението на ЕС е да санкционира Владимир Михайлович Гундяев като физическо, не като духовно лице.

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