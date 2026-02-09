Руският бюджет го закъса още през януари

Дефицитът във федералния бюджет на Русия за януари е 17%, или 252 трилиона рубли, съобщи руското министерство на финансите. Според официалните данни разходите са надхвърлили доходите с 1.72 трилиона рубли, или 0.7% от БВП. През януари 2025 г. дефицитът бе ​1,47 трилиона рубли.

Приходите в бюджета през януари са спаднали с 11.5% на годишна база, което се дължи най-вече на съкращаването на приходите от нефт и газ.

През тази година властите планираха да съкратят бюджетния дефицит до 3.8 трилиона рубли или 1.6% от БВП, най-вече за сметка на поредното повишение на данъчната тежест за бизнеса и населението. От началото на годината ДДС бе повишен от 20 на 22%, бяха отменени и редица облекчения за бизнеса.

Тези планове обаче рискуват да се провалят. Цената на руския петрол и много по-ниска от заложената в бюджета за 2026 г. $59 за барел, а ръстът на БВП едва ли ще достигне дори скромните очаквания на властите.

Миналата година бюджетният дефицит надвиши почти пет пъти първоначално заложения и стана рекорден от 2020 г. в процентно съотношение към БВП - 5,7 трилиона рубли, или 2,6% от БВП.

Основната причина за тези резултати са санкциите върху руския петрол, наложени от САЩ, заради войната на Русия срещу Украйна. Само през януари това доведе до срив на доходите от петрол и газ наполовина - до 393 млрд. рубли, което е 50% от нивото за същия период на миналата година. "В номинално отношение това е най-ниското ниво от юли 2020 г., а в процентно от 2% спрямо БВП е антирекорд за цялата ера на Владимир Путин", коментира Янис Клуге, експерт в Германския център за изследвания на международната сигурност в "Туитър".

Russian oil and gas revenue was just 2.0% of GDP in January. If I'm not mistaken, that is a record low for the whole Putin era. Here is the data since 2011. pic.twitter.com/qNR5OgFoXY — Janis Kluge (@jakluge) 4 февруари 2026 г.

Приходите от ключовия данък върху добива на минерали са спаднали с почти 60% спрямо януари 2025 г., а от износни мита - с 44%.

Данните на Министерството на финансите сочат „бюджетна катастрофа“, пишат анализатори на MMI, цитирани от The Moscow Times. Вместо 59 долара за барел, прогнозирани в бюджета на хазната, цената на руския суров петрол Urals падна до 39 долара през декември и 40 долара през януари. А цената на петрола в рубли, която се използва за изчисляване на данъците, падна до 3073 рубли за барел вместо заложените в бюджета от 5440 рубли.

В Русия се събудиха с ценови шок Новата 2026 г. поднесе на руснаците ценови шок. Повишението на данъците доведе до рязко поскъпване на стоки и услуги в цялата страна. Само увеличаването на ДДС от 20 на 22% ще доведе до ръст на цените от 0. 8%, според Централната банка, и 1%, според министерството на финансите.

„Ситуацията изглежда трудна за бюджета“, отбелязва анализаторът на Freedom Finance Владимир Чернов.

Съмнително е, че ще бъдат събрани и заложените приходи от данъци, защото много малки и средни предприятия започнаха да фалират или доброволно да прекратяват работа. Това доведе до скок на цените на основни продукти, както и до дефицит в магазините дори в големите градове.

Социалните мрежи се напълниха с видеа от граждани, които показват "иновативни" методи на продажба на продуктите като хляб на филийки.

Russians in St Petersburg lamenting their newly destroyed economy, with empty restaurants and new offers for the extremely impoverished - one single slice of bread on offer for 9.9 rubles ($0.12). pic.twitter.com/ozWhHWhVDL — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 7 февруари 2026 г.

Купувачите дори могат да извадят точно определено количество сладки от опаковката, ако нямат достатъчно пари за цялата.

О покупательской способности русского населения прекрасно говорят такие ролики pic.twitter.com/ap9pJhgeYR — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) 8 февруари 2026 г.

Много продукти не се излагат изобщо по щандовете, защото се крадат - като маслото, което от известно време се продаваше в заключени витрини.

Сливочное масло теперь дорогой деликатес, который даже на полки не выставляют, чтобы не украли. pic.twitter.com/cWFtrsghhf — Жизнь в России (@Russians_Life) 8 февруари 2026 г.