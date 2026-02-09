Медия без
САЩ преследват танкер от Карибско море до Индийския океан

Предполага се, че корабът пренася нефт от Венецуела

09 Февр. 2026
САЩ задържаха поредния танкер от руския “сенчест флот”
Американските военни задържаха танкера Aquila II, част от руския „сенчест флот“. Пентагонът твърди, че е преследвал санкционирания кораб от Карибско море до Индийския океан.

Според Bloomberg, в началото на декември танкерът под панамски флаг е напуснал пристанището Хосе, Венецуела, на път за Китай. Той е бил прихванат между индонезийските острови Ява и Суматра, по пътя към пролива Сунда и Тихия океан. Преди да достигне Венецуела, според MarineTraffic, танкерът е влязъл и в Балтийско море.

„„Aquila II действаше в нарушение на забраната на президента Тръмп за санкционирани кораби в Карибите. Министерството на войната на САЩ проследи и преследва този кораб от Карибско море до Индийския океан“, съобщи Министерството на войната на САЩ.

Порталът Opensanctions отбелязва, че танкерът плава под панамски флаг, въпреки че всъщност е собственост на SUNNE CO LIMITED, която беше санкционирана от САЩ на 10 януари 2025 г. заради дейността си в руския енергиен сектор.

Това е осмият задържан танкер, който САЩ задържат.

 

