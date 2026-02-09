САЩ преследват танкер от Карибско море до Индийския океан

Американските военни задържаха танкера Aquila II, част от руския „сенчест флот“. Пентагонът твърди, че е преследвал санкционирания кораб от Карибско море до Индийския океан.
Според Bloomberg, в началото на декември танкерът под панамски флаг е напуснал пристанището Хосе, Венецуела, на път за Китай. Той е бил прихванат между индонезийските острови Ява и Суматра, по пътя към пролива Сунда и Тихия океан. Преди да достигне Венецуела, според MarineTraffic, танкерът е влязъл и в Балтийско море.
„„Aquila II действаше в нарушение на забраната на президента Тръмп за санкционирани кораби в Карибите. Министерството на войната на САЩ проследи и преследва този кораб от Карибско море до Индийския океан“, съобщи Министерството на войната на САЩ.
Порталът Opensanctions отбелязва, че танкерът плава под панамски флаг, въпреки че всъщност е собственост на SUNNE CO LIMITED, която беше санкционирана от САЩ на 10 януари 2025 г. заради дейността си в руския енергиен сектор.
Това е осмият задържан танкер, който САЩ задържат.
When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) 9 февруари 2026 г.
Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9