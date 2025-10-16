Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лондон удари със санкции ЛУКойл, Роснефт и индийска фирма

Мерките на Великобритания обхващат петролни терминали в Китай и 51 танкера от "сенчестия флот"

Днес, 15:39
Лондон се зарича да предприеме "всички необходими стъпки, за да спре Москва да финансира войната в Украйна".
Лондон се зарича да предприеме "всички необходими стъпки, за да спре Москва да финансира войната в Украйна".

Великобритания разширява санкциите срещу Русия, като добавя в "черния списък" нови компании.  На прицел са двата петролни гиганта - "Лукойл" и "Роснефт", както и 51 танкера, превозващи петрол и втечнен газ. Новите мерки целят допълнително ограничаване на приходите в бюджета на Русия. Сакнциите влючват и предприятия от военната индустрия. 

Лондон подчертава, че това е най-тежкият удар досега, нанасян на руската военна машина. Мерките предвиждат замразяване на активи, транспортни ограничения, "дисквалификация" на директори, забрана за достъп до финансови услуги. 

"Въвеждаме целеви санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия - "Лукойл" и "Роснефт". Русия няма място на глобалните пазари и Великобритания ще предприеме всички необходими стъпки, за да спре Москва да финансира войната си в Украйна", заяви британският финансов министър Рейчъл Рийвс по време на визитата си в САЩ. 

Мерките включват и компании в трети страни, вкл. Индия и Китай. Под новите ограничения попадат четири петролни терминала в Китай и индийската Nayara Energy Limited — компания, в която "Роснефт" е акционер и само през 2024 г. е внесла руски петрол за над 5 млрд. долара. 

Новите мерки са насочени и към 51 кораба, част от т.нар. руски „сенчест флот“ - танкери, които "блуждаят" в  световния океан в търсене на купувачи. Плавайки под "ничий флаг", те играят важна роля за заобикаляне на международните санкции, налагани върху руския нефт и газ след нахлуването в Украйна през в Украйна през февруари 2022 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

санкции срещу Русия, ограничения за петрол и газ, сенчест флот

Още новини по темата

Арестуваният танкер Boracay отплава в неизвестна посока
03 Окт. 2025

Френски барети превзеха руския танкер Boracay
02 Окт. 2025

ЕС затяга санкциите срещу енергетиката и финансите на Русия
19 Септ. 2025

Литва разкри схема за заобикаляне на санкциите срещу Русия с българско участие
27 Авг. 2025

Финландия ще съди "Eagle S" за вандализъм
12 Авг. 2025

Словакия пак блокира 18-ия пакет санкции срещу Русия
16 Юли 2025

Словакия провали 18-ия пакет санкции срещу Русия
27 Юни 2025

Словакия поиска €20 млрд. от ЕС, за да одобри руските санкции
24 Юни 2025

Естония осъди журналистка на 6 г. затвор за държавна измяна
11 Юни 2025

Новите санкции на ЕК: Удар по руския петрол и спиране на "Северен поток"
10 Юни 2025

Супермита заплашват руските газови магистрали към Европа
09 Юни 2025

Германия конфискува танкер от руския сенчест флот
21 Март 2025

САЩ пак изключиха Турция и Унгария от санкциите срещу "Газпромбанк"
21 Март 2025

CАЩ ожесточиха санкциите срещу руските банки
14 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар