Литва разкри схема за заобикаляне на санкциите срещу Русия с българско участие

Сложна схема за заобикаляне на санкциите на ЕС срещу Русия с българско участие разкриха литовските власти на 24 август. В акцията са задържани 11 души, свързани с компания, базирана в Каунас, съобщава EUalive.

Операцията e установила опит за износ на индустриално оборудване за пречистване на вода от Литва към фиктивен получател в Португалия. Доставките са били пренасочвани през България и Турция, за да достигнат в крайна сметка до Русия.

Съвместно с португалските и българските органи, както и с Евроджъст и Европол, Криминалната служба на митниците на Литва е претърсила офиси на компанията в Каунас. Фирмата се е представяла за легитимен доставчик на португалско дружество, докато реално е организирала доставки за Русия. Разследването показва тесни връзки на дружеството с руски предприятия, включително с нефтопреработвателен концерн.

Иззети са няколко тона оборудване на стойност около 2 млн. евро, предназначено за руски индустриални проекти, основно в петролния сектор. Спрени са два камиона - единият в Каунас, другият на литовско-полската граница. Трета пратка е задържана на български товарен терминал. Допълнителни претърсвания са извършени в Португалия в офиси на фиктивния получател. Претърсен е и склад в България, свързан с компанията от Каунас.

Задържаните 11 души, сред които ръководители и шофьори от България и Молдова, са разпитани и по-късно освободени. Двама от тях са с ограничителни мерки за пътуване. Районната прокуратура в Каунас води досъдебното производство за нарушаване на международните санкции.

От EUalive са потърсили коментар от българските власти, но не са получили такъв.

ЕС наложи строги санкции срещу Русия още след анексията на Крим през 2014 г. Те бяха значително разширени след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. Санкциите включват забрана за износ на стоки и технологии, които могат да укрепят военния или индустриалния капацитет на Русия, както и наказателни мерки за заобикалянето им.

Случаят следва други подобни действия в региона. През август латвийската прокуратура повдигна обвинения срещу ръководители на SIA Arta-F за доставка на материали за руски военни униформи на стойност 6 млн. евро. През май полските власти задържаха трима души за нарушения на санкциите срещу Русия и Беларус.

През април Литва разкри мащабна схема за незаконно снабдяване на Русия и Беларус със забранени стоки, включително оръжия. Операцията беше съсредоточена около фирма във Вилнюс, предоставяща логистични и транспортни услуги.