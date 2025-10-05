Медия без
Балони нарушиха работата на летището във Вилнюс

30 полета бяха пренасочени или задържани

Днес, 09:30
Туитър
Гранична полиция е открила 7 от балоните

Към всекидневните проблеми на летищата в Европа заради неизвестни дронове се прибави нов проблем - балони с горещ въздух. Заради това летището във Вилнюс е било затворено от 23.30 часа до 04.50 часа и самолетите, които е трябвало да кацнат там, са били отклонени към Латвия и Полша, предава ДПА. Около 30 полета и почти 6000 пътника са били засегнати от ограниченията, като някои от полетите са били отменени, съобщи операторът на летището във Фейсбук.

Все още не е ясен произходът на "контрабандните балони", както ги нарече Националният център за управление на кризи в Литва. Според литовската телевизия LRT, която цитира шефа на Националния кризисен център, става дума за около 13 балона, които в събота вечерта са се устремили към летището във Вилнюс. Според други информации балоните са били 25. Установено е, че балоните са дошли откъм Беларус и са летяли на различна височина, в групи.

Според непотвърдени информации граничните полицаи вече са открили 7 от балоните, всеки от които е съдържал 12 000 контрабандни цигари.

Преди седмици летището във Вилнюс временно преустанови полетите, след като в района бяха забелязани дронове. В отговор Литва затвори за полети 90-км зона около границата с Беларус, като заплаши да сваля дронове, които идват оттам.

Междувременно в Германия полицията потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван 41-годишен мъж по подозрения, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт. Няма данни мъжът да е свързан с Русия. Не се е наложило отмяна на полети, тъй като дронът е бил бързо обезвреден. 

Германските власти обсъждат мерки за подобряване на сигурността по летищата в страната.

