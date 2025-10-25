Медия без
Литва пак затвори границата си с Беларус и летища заради балони

Балоните са пълни с контрабандни цигари

Днес, 07:31
Граничните пунктове с Литва са затворени
Литовските власти съобщиха, че над територията на страната са засечени въздушни балони, които контрабандисти използват за пренасяне на цигари. Поради това са затворени граничните пунктове с Беларус, а дейността на двете най-големи летища в страната — във Вилнюс и Каунас — е временно преустановена.

Това е вече третият инцидент през последния месец, при който пълни с хелий балони пресичат границата на Литва от беларуската страна.

Вилнюс твърди, че балоните се пускат от контрабандисти, но обвини лидера на Беларус Александър Лукашенко, че не предприема нищо, за да спре подобни действия.

„Следващата седмица Националната комисия по сигурността ще проведе заседание и ще оцени какви мерки могат да бъдат предприети в близко време, така че те да бъдат болезнени както за контрабандистите, така и за режима на Лукашенко, който им позволява да процъфтяват“, заяви премиерът на Литва Инга Ругинене.

По данни на литовските власти, миналата нощ радарите са засекли десетки въздушни балони.

Летището във Вилнюс вече беше временно затваряно заради въздушни балони по-рано тази седмица, във вторник, както и на 5 октомври, припомня агенция Reuters.

