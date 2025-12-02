Медия без
Литва разшири задължителна военна служба

Днес, 09:41

Литва предприема решителна стъпка към укрепване на отбранителните си способности. Министерството на отбраната на Литва обяви, че страната ще разшири и въведе принципа на всеобщата задължителна военна служба за младите мъже, като целта е през 2026 г. да бъдат призовани около 5000 души.

Въпреки че Литва възстанови наборната служба още през 2015 г., новите мерки са много по-сериозни и отразяват променената геополитическа обстановка в региона. На наборна служба подлежат мъже на възраст от 18 до 22 години, които са завършили средното си образование. 

Най-съществената промяна е свързана с възможността за отлагане. Младежите, които получат призовка, вече няма да могат да отлагат службата, за да постъпят във висше учебно заведение. Службата ще бъде с продължителност 9 месеца, което ще гарантира, че страната ще разполага с достатъчно обучен резерв от граждани, готови да се включат в отбраната при нужда.

Като основен мотив за тези промени военното ведомство изтъква "уроците от Украйна", които показват необходимостта от подготовка на целия народ за отбрана срещу потенциално по-голям агресор. Този ход е част от стратегията на Вилнюс за преминаване към модел на "всеобща отбрана", който предвижда активното участие на обществото в защита на държавата.

Към края на 2025 г. в Европейския съюз девет държави членки поддържат система на задължителна военна служба. Най-дълъг срой мъжете служат в Кипър - 14 месеца. В Гърция службата е 9-12 месеца (в зависимост от рода войски). В Латвия – 11 месеца (възстановена през 2024 г.), в Швеция също е 11 месеца, но е селективна - не всички наборници се викат в казармите. Също селективна е задължителната служба в Дания. В Естония задължителната служба е между 8 и 11 месеца, а във Финландия е между 8 и 11 месеца. В Австрия също има задължителна военна служба, но там може да избереш гражданска алтернатива. 

Литва

