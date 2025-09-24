Лондон арестува 40-годишен за хакерската атака срещу летищата

Британската полиция съобщи, че мъж на 40 години е бил арестуван след кибератака, която предизвика хаос в пътуванията на големи европейски летища, включително Брюксел, Берлин и лондонското "Хийтроу".

Британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) съобщи, че заподозреният е бил освободен под условна гаранция, след като полицаи го задържаха късно на 23 септември в Уест Съсекс, Югоизточна Англия, по подозрение в престъпления по Закона за злоупотреба с компютри, предава БГНЕС.

„Въпреки че този арест е положителна стъпка, разследването на инцидента е в начален етап и продължава“, заяви заместник-директорът на NCA Пол Фостър.

"СЕГА" припомня:

Само преди дни летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, засягащи обслужването на пътници. Според Европейския орган за управление на въздушното движение Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace) - компания, която осигурява технологии за чекиране на различни авиопревозвачи. Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

Пътниците на летище Хийтроу в Лондон, както и тези в Брюксел и Берлин, се сблъскаха с още един ден на закъснения на 21 септември след предполагаема кибератака върху софтуера за чекиране, съобщи и „Гардиън“. Авиокомпаниите бяха принудени да се върнат към ръчно чекиране от петък вечерта (19 септември). Летищата призоваха пътниците да проверяват статуса на полетите си преди пътуване и препоръчаха да пристигат не по-рано от три часа преди дълги полети и два часа преди къси полети.

На Хийтроу над 130 полета бяха закъснели с 20 минути или повече до 11 часа сутринта на 21 септември, според Flightradar24. 13 полета бяха отменени на 20 септември, въпреки че голяма част от стотиците полети просто бяха забавени.

В Брюксел всички над 80 полета до обяд в неделя (21 септември) на летището в Завентем бяха забавени. Закъсненията варираха от 15 минути до 4 часа. 20 полета бяха отменени. Летището съобщи, че се сблъсква с „трудна оперативна ситуация“ и уточни: „В резултат на кибератака върху външния доставчик на системите за чекиране и бординг, операциите на няколко европейски летища, включително Брюксел, са сериозно нарушени“.

В Берлин над 70 полета бяха закъснели до обяд, въпреки че някои полети излетяха навреме. „Поради прекъсване на системата при доставчика, има по-дълги времена на изчакване“, се казва на уебсайта на летището. „Моля, използвайте онлайн чекиране, самообслужване и услугата бързо оставяне на багаж“.