Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левите" превзеха Берлин, АзГ са първи в Мекленбург

Исторически провал на управляващите от ХДС в северната провинция

Днес, 19:17

"Левите" печелят изборите в Берлин с 24.5 на сто от гласовете - те удвояват резултата си. Християндемократите остават втори с 20 на сто, трети са "Алтернатива за Германия" с 16 на сто, които са пред "Зелените" и социалдемократите. В 159-местния парламент, християндемократите губят половината си места и ще разполагат само с 34 депутати. Социалдемократите също намаляват присъствието си до 21 депутати. Победителите, наследници на старата ГСДП, ще имат 42 представители. 

"Левите" са водени от 45-годишната адвокатка от турски произход Елиф Ералп. Новоизбраният парламент гласува и избира управляващия кмет. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първият кмет на Берлин от турски произход, първата жена лидер на провинция в Германия с мигрантски произход и първият политик от „Левите“, който ще оглави столицата. 

"Алтернатива за Германия" спечели вота в Мекленбург-Предна Померания - 38% или 27 места в 71-местния парламент. Тук втори са социалдемократите с 35.5 на сто. Двете партии са далеч пред "Левите" и християндемократите на канцлера Мерц, които паднаха до историческо дъно от 5.5%, засега малко над избирателната бариера от 5 на сто. 

И в двете провинции е възможно да се формират коалиции, в които участие ще вземат "Левите" и социалдемократите. 

Фридрих Мерц коментира изборното поражение на ХДС в Мекленбург-Предна Померания. Той нарече резултата „катастрофа“, но подчерта, че не смята да подава оставка нито като канцлер, нито като партиен лидер. 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Германия

Още новини по темата

В Германия започват ключови регионални избори
20 Септ. 2026

Германска журналистка рискува да се представи в мрежите за фен на Путин
12 Септ. 2026

В Германия е арестуван заподозрян в саботажа на енергийните съоръжения
08 Септ. 2026

Нови 12 взривни устройства бяха открити край енергийни обекти в Германия
05 Септ. 2026

Германия разследва трета диверсия срещу енергиен обект
04 Септ. 2026

Двама българи са арестувани за атака на военна компания в Мюнхен
03 Септ. 2026

Москва закрива филиалите на "Гьоте-институт" в Русия
03 Септ. 2026

България подкрепи Германия, но се усъмни в руското участие в атаката в Лайпциг
02 Септ. 2026

Нови инциденти в Германия: взрив на гара и саботаж срещу електростанция
02 Септ. 2026

Почти всички европейски лидери подкрепиха Германия срещу Русия, а Радев мълчи
01 Септ. 2026

Самоделни ракети удариха подстанция в Германия
01 Септ. 2026

24-часова стачка парализира ключови пристанища в Германия
18 Авг. 2026

Бундесверът расте на фона на превъоръжаването в Европа
18 Авг. 2026

Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО
09 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки