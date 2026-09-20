"Левите" превзеха Берлин, АзГ са първи в Мекленбург

"Левите" печелят изборите в Берлин с 24.5 на сто от гласовете - те удвояват резултата си. Християндемократите остават втори с 20 на сто, трети са "Алтернатива за Германия" с 16 на сто, които са пред "Зелените" и социалдемократите. В 159-местния парламент, християндемократите губят половината си места и ще разполагат само с 34 депутати. Социалдемократите също намаляват присъствието си до 21 депутати. Победителите, наследници на старата ГСДП, ще имат 42 представители.

"Левите" са водени от 45-годишната адвокатка от турски произход Елиф Ералп. Новоизбраният парламент гласува и избира управляващия кмет. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първият кмет на Берлин от турски произход, първата жена лидер на провинция в Германия с мигрантски произход и първият политик от „Левите“, който ще оглави столицата.

"Алтернатива за Германия" спечели вота в Мекленбург-Предна Померания - 38% или 27 места в 71-местния парламент. Тук втори са социалдемократите с 35.5 на сто. Двете партии са далеч пред "Левите" и християндемократите на канцлера Мерц, които паднаха до историческо дъно от 5.5%, засега малко над избирателната бариера от 5 на сто.

И в двете провинции е възможно да се формират коалиции, в които участие ще вземат "Левите" и социалдемократите.

Фридрих Мерц коментира изборното поражение на ХДС в Мекленбург-Предна Померания. Той нарече резултата „катастрофа“, но подчерта, че не смята да подава оставка нито като канцлер, нито като партиен лидер.