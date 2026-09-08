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В Германия е арестуван заподозрян в саботажа на енергийните съоръжения

Днес, 20:56
Даниел Фиман
Билд
Даниел Фиман

Германската полиция е задържала 48-годишния Даниел Ф., заподозрян в участие в опитите за саботаж на енергийни съоръжения, съобщиха източници пред Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според „Билд“, позовавайки се на източници от правоохранителните органи, задържаният е 48-годишният Даниел Фиман, у когото са открити взривни вещества по време на ареста му.

Арестът е станал по време на пътна проверка близо до Вайсвайлер в Западна Германия. В петък, 4 септември, полицията претърси апартамента му и откри взривни вещества. Заподозреният обаче успя да избяга.

Миналата седмица редакторите на Tageszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung и други издания получиха писмо, в което авторът поема отговорност за два саботажа в Бранденбург и Северен Рейн-Вестфалия. Той твърди, че е действал сам. Според него „производството на електроенергия от изкопаеми горива е престъпление, което причинява неописуеми страдания“ и той иска да го спре. Авторът се е подписал с трите си имена и се предполага, че е задържаният сега.

През последната седмица в Германия имаше серия от опити за саботаж срещу енергийни съоръжения. На 1 септември умишлено предизвикано късо съединение в подстанция в Бергхайм извади от строя пет енергийни блока с общ капацитет 4,2 гигавата. Същия ден в близост до подстанция в електроцентралата Йеншвалде в Бранденбург бяха открити повече от десет самоделни устройства. Две от тях причиниха късо съединение, но електрозахранването на региона не беше прекъснато. Именно за тези две атаки Даниел Ф. поема отговорност в писмото. На 3 септември минувач откри подозрително устройство край подстанция в Дормаген, Северен Рейн-Вестфалия. На 4 септември полицията откри самоделни запалителни и взривни устройства в подстанции в областите Гьорлиц и Бауцен в Саксония. Те бяха открити преди да се взривят. На 5 септември 11 самоделни устройства бяха открити край Грауштайн и Бервалде. На 7 септември още 9 устройства бяха открити край високоволтови линии в Саксония.

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Ключови думи:

Германия, саботаж

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