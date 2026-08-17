Бундесверът расте на фона на превъоръжаването в Европа

Германските въоръжени сили отбелязват значителен ръст в своя състав. Според последните данни на Министерството на отбраната на ФРГ, числеността на Бундесвера е достигнала най-високото си ниво за последните 13 години.

Към момента в германската армия служат приблизително 186 700 военнослужещи, което представлява увеличение с 3700 души спрямо миналата година. Положителната тенденция се потвърждава и от засиления интерес към военната професия — молбите за постъпване на служба са се увеличили с 26%, а броят на новоприетите войници е нараснал с 12%.

Този ръст идва в момент на мащабно преосмисляне на отбранителната политика на Берлин. В контекста на влошената среда за сигурност в Европа след началото на войната в Украйна, Германия започна сериозна модернизация на въоръжените си сили, подкрепена от специалния фонд за отбрана в размер на 100 милиарда евро. Основната цел на федералното правителство е Бундесверът да достигне състав от 203 000 души през следващите години, за да гарантира ефективното си участие в колективната отбрана на НАТО и сигурността на региона.

Процесът по разширяване и укрепване на личния състав обхваща редица европейски държави, като е най-осезаем в Източна и Северна Европа.

Полша бележи най-бързия растеж в целия ЕС. Активният състав на полските въоръжени сили надхвърля 200 000 души (с близка цел от 300 000, включително териториалната отбрана). Това представлява увеличение с над 30% спрямо нивата от 2020 г., превръщайки я във втората най-голяма армия в ЕС след Франция.

„Ние не изграждаме армия за пресконференции, а я изграждаме с оглед на това, че тя трябва да бъде готова за отбранителни операции в изключително неблагоприятни условия“, заяви вчера заместник-министърът на националната отбрана Цезарий Томчик в интервю за „Super Express“.

След присъединяването си към НАТО и възстановяването на частичната наборна служба, Швеция отчита над 70% увеличение на активния си военен персонал в сравнение с началото на десетилетието.

Датските въоръжени сили също бележат значително разширение (над 40% ръст), подкрепено от увеличен военен бюджет, удължаване на срока на военната служба и включването на жените в задължителния набор.

Румъния и балтийските държави (Естония, Латвия, Литва) прилагат програми за разширяване на личния състав, като Латвия отново въведе задължителна военна служба, а Литва и Естония разшириха набора и професионалните ядра.

За разлика от тенденцията за бързо разширяване на армиите в държави като Полша, Дания или Швеция, българската армия се намира в състояние на сериозен кадрови и материален преход. Страната ни е изправена пред дълбоки структурни предизвикателства, въпреки задвижването на някои ключови модернизационни проекти. Официално се отчита около 20,5% неокомплектованост на личния състав.