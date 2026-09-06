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Китайци станаха германци с фалшиво еврейско минало

Властите в Дюселдорф разследват 32 чужденци, представяли се за потомци на жертви на Холокоста

Днес, 12:46
Pixabay

Властите в Германия разследват 32 чужденци, почти всичките китайски граждани, за придобиване на гражданство с фалшиви документи за еврейско минало, съобщи "Шпигел". Китайците се представяли за потомци на жертви на Холокоста, за да придобият по тази линия гражданство. Те подавали фалшифицирани документи и биографии до Федералната администрация на Кьолн.

Схемата е станала възможна благодарение на текст в основния закон на Германия, който възстановява германското гражданство на бивши граждани на Германия, на които то е било отнето между 30 януари 1933 г. и 8 май 1945 г. по политически, расови или религиозни причини. Гражданството се възстановява и на техните потомци. 

"Шпигел" проследява случая на един от тези чужденци - китаец, който на всичкото отгоре се издирва по подозрения в отвличане и убийство. Той прилага всякакви схеми, за да избяга от правосъдието в Китай, като си приписва нови биографии, сменя имена и пътува с фалшиви документи. През 2024 г. Лиу Х. става Дерик Уонг, гражданин на Германия, и така се сдобива с нов паспорт.

В заявлението си за германско гражданство Лиу Х. обявява, че е внук на Карл Зигфрид и Гертруд Сускинд, които бягат от Германия в Палестина, която по това време е под британски мандат. Лиу Х. няма нищо общо нито с единия, нито с другия. Друг китайски гражданин, Тиан С., живеещ в Лондон, също се оказва с германски паспорт. И той се е обявил за потомък на Зигфрид-Сускинд.

Разследването се води от около година. Към момента то обхваща 30 китайски граждани, някои от които добре известни на полицията в родината си и издирвани за сериозни престъпления. "Шпигел" припомня, че германското гражданство не се отнема толкова лесно и незаконната натурализация например може да се отнеме само в рамките на 10 г.

Всички заподозрени живеят в чужбина, поради което не е и толкова лесно да бъдат привикани на разпит. Те са пръснати в Кипър, Израел, Великобритания и САЩ. В около половината случаи гражданството вече е дадено.

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