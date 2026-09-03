Двама българи са арестувани за атака на военна компания в Мюнхен

Германската полиция е задържала двама българи след палеж с коктейли "Молотов" в Мюнхен. Запалителните устройства са хвърлени около полунощ от автомобил към строителна площадка пред централата на технологичната компания Rohde & Schwarz, която изпълнява и големи военни поръчки. Арестувани са 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, съобщи германската медия BR24.

Сигналът е подаден от очевидец, който съобщил, че от автомобил са били хвърлени запалителни устройства в района на Берг ам Лайм. Едно от тях се е възпламенило в близост до строителни контейнери пред централата на компанията. Пристигналият полицейски патрул бързо е потушил огъня. Нанесени са само незначителни материални щети, няма пострадали, информира БГНЕС.

На мястото е открито и второ запалително устройство, което не се е възпламенило. Специалисти от баварската криминална полиция са го обезвредили, като районът е бил отцепен.

При незабавното издирване полицаите са задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция на улица „Инсбрукер Ринг“. Властите уточняват, че все още се изяснява връзката им с инцидента. Няма информация за възможен мотив или за причините, стоящи зад действията им.

„Rohde & Schwarz“ е един от големите германски технологични концерни и работата му далеч надхвърля гражданската електроника. Компанията разработва системи за сигурни комуникации, радиооборудване, киберсигурност и технологии за държавни институции, въоръжени сили и служби за сигурност. Самата компания посочва, че централната й научноизследователска и развойна дейност е базирана именно в централата в Мюнхен.

„Rohde & Schwarz“ е ключов доставчик и за германските въоръжени сили. Компанията участва в програмата за дигитализация на сухопътните операции на Бундесвера и доставя защитени, устойчиви на смущения комуникационни системи. Германската обществена телевизия А Ер Де припомня и голям договор за около 20 000 защитени цифрови радиостанции за комуникационна система на Бундесвера.

Концернът има повече от 15 000 служители по света и приходи от 3,16 млрд. евро за финансовата 2024/2025 г. Само подразделението му за киберсигурност разполага с над 600 служители, а компанията предлага и решения за комуникация с класифицирана информация. Компанията има офиси в 70 страни. Тя има дъщерно дружество и в България.

Германските власти засега не са обявили дали при избора на мястото е имало връзка с дейността на „Rohde & Schwarz“. Няма официални данни и за политически, екстремистки или друг мотив. Разследването продължава, като полицията трябва да установи както обстоятелствата около двете запалителни устройства, така и точната роля на задържаните български граждани.