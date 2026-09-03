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Москва закрива филиалите
на "Гьоте-институт" в Русия

Днес, 07:51
Сергей Лавров
ЕПА/БГНЕС
Сергей Лавров

Русия смята да закрие културните центрове на "Гьоте-институт" в страната, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон, посочи Ройтерс.

Лавров каза, че Русия ще закрие центровете на "Гьоте-институт" в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург в отговор на германското решение за прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин. По данни на самия "Гьоте-институт" третият му филиал в Русия се намира не в Екатеринбург, а в Новосибирск.

"Те умишлено предприеха тази стъпка - няма как да не са разбирали това - което означава край на тяхното културно присъствие в Русия", заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.

По думите му германските културни центрове са продължили да работят "въпреки всички усложнения в отношенията ни със Запада, свързани с Украйна".

Първият "Гьоте-институт"  в Русия отворя врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.

Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори "много скоро" на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Германските власти обвиниха Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале. Руският президент Владимир Путин отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.

 

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Ключови думи:

Германия, Русия, дрон, Гьоте-институт, Лайпциг

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