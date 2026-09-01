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Почти всички европейски лидери подкрепиха Германия срещу Русия, а Радев мълчи

01 Септ. 2026Обновена
Румен Радев не показа съпричастност с Германия
БГНЕС
Румен Радев не показа съпричастност с Германия

Десетки европейски лидери застанаха в подкрепа на Германия срещу скандалните руски действия на летището в Лайпциг, при които бяха застрашени хора, самолети и инфраструктура от заредени с експлозиви дронове. Такава подкрепа не дойде обаче от българските власти, от премиера Румен Радев, от президента Илиана Йотова, дори от външно министерство.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз стои в пълна солидарност с Германия след хибридната атака на летище „Лайпциг“.

Фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла с германския канцлер Фридрих Мерц, с когото е обсъдила инцидента. „Уверих го, че ЕС стои в пълна солидарност с Германия пред лицето на тази атака от страна на Русия“, заяви тя.

Председателят на ЕК сподели още, че утре ще обсъди темата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпросът, включително възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Русия, ще бъде подготвен от министрите на външните работи на ЕС на предстоящата им среща под ирландското председателство.

От своя страна Рюте заяви, че Алиансът стои в пълна солидарност с Германия след определената от него като руска хибридна атака в Лайпциг на 14 август.

Генералният секретар на НАТО също е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц и подчерта, че според него доказателствата за руската отговорност са ясни. „НАТО стои в пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август. Доказателствата са ясни“, заяви Рюте.

Той приветства и мерките, обявени от германското правителство в отговор на инцидента.

По думите му НАТО ще продължи да засилва способностите си за възпиране и отбрана на всички държави членки срещу всякакви заплахи, включително „злонамерени действия“ като тези, наблюдавани в Лайпциг и на други места в рамките на Алианса.

Външните министрите на ЕС ще обсъдят следващите стъпки във вторник вечер и в сряда по време на срещата си в Ирландия, заяви полският външен министър Радослав Шикорски.

"Полша стои твърдо зад всеки съюзник, атакуван от хибридната война на Русия", каза Сикорски и също изрази солидарност с Германия.

Много лидери на ЕС също излязоха с позиции. Шведският президент Улф Кристершон казва, че в сряда ще председателства заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм на инцидента.

Литовският президент Гитанас Науседа също казва, че е уверил канцлера на германия Фридрих Мерц от Вилнюс в "пълната солидарност".

"Финландия е напълно солидарна със своя съюзник Германия след руската хибридна атака в Лайпциг", заяви финландският президент Александър Стуб. "Знаем руския план. Той се опитва да ни сплаши, да подкопае решимостта ни и желанието ни да подкрепим Украйна в защитата ѝ срещу руската инвазия. Няма да успее", каза Стуб.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепя налагането на нови европейски санкции срещу Русия след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг, за който германските власти обвиниха руската страна. "Трябва да бъдем единни в подкрепата си за Украйна и Франция ще продължи да играе пълноценна роля", написа Макрон в публикация в Туитър.

Подкрепа към Германия дойде от Полша, Северна Македония, Босна и Херцеговина, от Румъния, Люксембург, Исландия, Испания, Естония, Норвегия, Великобритания, Канада, Италия, Гърция и др.

 

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Ключови думи:

Румен Радев, ГРУ, Германия, Русия, руски дронове

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