Почти всички европейски лидери подкрепиха Германия срещу Русия, а Радев мълчи

Десетки европейски лидери застанаха в подкрепа на Германия срещу скандалните руски действия на летището в Лайпциг, при които бяха застрашени хора, самолети и инфраструктура от заредени с експлозиви дронове. Такава подкрепа не дойде обаче от българските власти, от премиера Румен Радев, от президента Илиана Йотова, дори от външно министерство.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз стои в пълна солидарност с Германия след хибридната атака на летище „Лайпциг“.
Фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла с германския канцлер Фридрих Мерц, с когото е обсъдила инцидента. „Уверих го, че ЕС стои в пълна солидарност с Германия пред лицето на тази атака от страна на Русия“, заяви тя.
This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 1 септември 2026 г.
I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.
We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German…
Председателят на ЕК сподели още, че утре ще обсъди темата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпросът, включително възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Русия, ще бъде подготвен от министрите на външните работи на ЕС на предстоящата им среща под ирландското председателство.
От своя страна Рюте заяви, че Алиансът стои в пълна солидарност с Германия след определената от него като руска хибридна атака в Лайпциг на 14 август.
Генералният секретар на НАТО също е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц и подчерта, че според него доказателствата за руската отговорност са ясни. „НАТО стои в пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август. Доказателствата са ясни“, заяви Рюте.
I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August.— Mark Rutte (@SecGenNATO) 1 септември 2026 г.
The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability…
Той приветства и мерките, обявени от германското правителство в отговор на инцидента.
По думите му НАТО ще продължи да засилва способностите си за възпиране и отбрана на всички държави членки срещу всякакви заплахи, включително „злонамерени действия“ като тези, наблюдавани в Лайпциг и на други места в рамките на Алианса.
Външните министрите на ЕС ще обсъдят следващите стъпки във вторник вечер и в сряда по време на срещата си в Ирландия, заяви полският външен министър Радослав Шикорски.
"Полша стои твърдо зад всеки съюзник, атакуван от хибридната война на Русия", каза Сикорски и също изрази солидарност с Германия.
El ataque híbrido ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto es inaceptable y España apoya a Alemania de manera rotunda.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 септември 2026 г.
No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable.
Много лидери на ЕС също излязоха с позиции. Шведският президент Улф Кристершон казва, че в сряда ще председателства заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм на инцидента.
Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 1 септември 2026 г.
Литовският президент Гитанас Науседа също казва, че е уверил канцлера на германия Фридрих Мерц от Вилнюс в "пълната солидарност".
"Финландия е напълно солидарна със своя съюзник Германия след руската хибридна атака в Лайпциг", заяви финландският президент Александър Стуб. "Знаем руския план. Той се опитва да ни сплаши, да подкопае решимостта ни и желанието ни да подкрепим Украйна в защитата ѝ срещу руската инвазия. Няма да успее", каза Стуб.
L’Allemagne a établi la responsabilité de la Russie dans les graves incidents survenus à Leipzig début août.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 септември 2026 г.
Ces attaques hybrides se multiplient en Europe. Elles ne peuvent rester sans réponse.
La France est pleinement solidaire de l’Allemagne et soutient l’adoption de…
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепя налагането на нови европейски санкции срещу Русия след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг, за който германските власти обвиниха руската страна. "Трябва да бъдем единни в подкрепата си за Украйна и Франция ще продължи да играе пълноценна роля", написа Макрон в публикация в Туитър.
Poland, the Baltic states, Romania, and now Germany. Russia is escalating tension across the whole region. We’ll not be intimidated and our response will be our continued support for Ukraine and full coordination of NATO states against the aggressor. Russia will not win this war.— Donald Tusk (@donaldtusk) 1 септември 2026 г.
Подкрепа към Германия дойде от Полша, Северна Македония, Босна и Херцеговина, от Румъния, Люксембург, Исландия, Испания, Естония, Норвегия, Великобритания, Канада, Италия, Гърция и др.
Italy stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) 1 септември 2026 г.
The security of our Allies is the security of us all. Attempts to intimidate us or to drive a wedge between Allies will not succeed: hybrid actions against any one of us are a matter of…