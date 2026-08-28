Радев: Отскубнали са елементите на заглушителя

След като дни наред премиер, ДАНС, МВР и КРС се хвалиха как са заловили мощен заглушител, който повлиял дори на кацащи самолети, Румен Радев подхвана нова версия. Тя идва, след като прокуратурата обяви, че има доказателства за заглушаване, но няма открит заглушител.

„Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство – не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно да бъдат намерени“, коментира в Струмяни Радев.

"Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива на МВР и службите. Тече паралелен процес – единият е борба с тази организирана престъпност, а другият е борба вътре в МВР и в службите", обяви Радев в отговор на журналистически въпрос дали според него някой е предупредил извършителите и така е дал възможност устройството да бъде премахнато в последния момент. Попитан директно дали подозира човек отвътре, който е предупредил извършителите, Радев беше категоричен: „Не мога нищо да кажа.“

„Нека тези политически саги ги оставим за София“, заяви премиерът, който беше на посещение в община Струмяни, която беше засегната от наводнения вследствие на обилните валежи.

На 21 август Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи локализираха и неутрализираха в столичния квартал „Драгалевци“, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули.