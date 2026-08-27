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И Радев потвърди промяната на модела "Парите следват ученика"

Новата система ще заложи на качеството на образованието, дисциплината и патриотизма

Днес, 11:18
Румен Радев
БГНЕС
Румен Радев

След образователния министър и премиерът Румен Радев потвърди, че МОН започва работа по смяна на модела "Парите следват ученика" в образованието.

В началото на днешното правителствено заседание той заяви, че промените ще бъдат подготвени тепърва и няма да влязат в сила още тази учебна година. Не даде обаче подробности какви точно ще бъдат те.

По думите на Радев новият модел ще заложи на качеството на образованието, дисциплината, възпитанието, патриотизма и изграждането на личности. Според него най-важната инвестиция за бъдещето ни е образованието, но въпреки увеличеното финансиране последните години, последните резултати от тестовете PISA показват, че сме на последно място в ЕС по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки.

"Това означава, че утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновации, а това означава - на дъното по стандарт и качество на живот. Има нещо не по-малко важно от придобиването на знания - възпитанието. Обсъдихме можем ли да заменим изчерпания вече модел "Парите следват ученика" с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици и избутването им до 12. клас, а качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и досега никой нямаше смелост да го направи. Но министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето образование - да гарантираме качествено образование", заяви министър-председателят.

По думите му новата реформа цели и да гарантира увереност на учителите в техния статут. Тя ще заложи на повече правила в училищата, на дисциплина и патриотично възпитание, както и на "изграждане на личности - уверени и отговорни, които са научени да уважават правилата, хората около себе си и да обичат страната си".

 

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