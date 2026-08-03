Над 2000 студенти ще учат безплатно срещу договор за работа

Над 140 работодатели ще могат да сключват договори със студенти през учебната 2026/27 г., като срещу това държавата ще поема разходите за обучението им. Това предвижда публикуваният от просветното министерство проект на списък с работодатели, включени в схемата за безплатно обучение срещу ангажимент за работа след дипломиране.

Работодателите са предложени от шестима министри - на здравеопазването, енергетиката, земеделието, транспорта, регионалното развитие и икономиката. Предвидена е възможност за сключването на 2048 договора.

От 6 г. държавата поема частично или изцяло таксите за обучение на студенти в специалности, които са дефицитни откъм кадри, в замяна на което те се задължават да работят при работодател, с който сключат договор за стаж и работа поне 5 г. след завършването си. Правилата за въпросните договори и стажове са уредени в наредба на МС, който приема списъци с работодателите и със специалностите, които влизат в обхвата на тази възможност.

"Български ВиК холдинг" е посочил, че се нуждае от 4-ма студенти, обучаващи се в специалности като защита на населението и инфраструктурата, защита на населението от бедствия и аварии, хидростроителство и др. ВиК дружествата в София, Монтана, Враца, Разград, Търговище и Габрово също търсят кадри, завършили хидростроителство. От нови попълнения се нуждаят компании като "Асарел-Медет", "Горубсо-Мадан", БДЖ, ТЕЦ Марица изток 2“ (търсеща над 30 студенти), "България Хели Мед Сървиз" ЕАД - търсеща трима летци-пилоти на хеликоптер и двама, завършили авиационна техника и технологии и др.

Традиционно най-многобройни са болниците, търсещи медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, акушерки и др. Сред тях са десетки държавни и общински болници в Пловдив, Карлово, Асеновград, Шумен, Самоков, Благоевград, Ботевград, Ямбол, Добрич, Пазарджик и др. Дори столичната болница "Шейново" е обявила желание да наеме 5 акушерки, а "Майчин дом" - 5 акушерки, 2 мед сестри, 2 лаборанти.

"Български пощи" се нуждае от 4 души, завършили киберсигурност на комуникационните технологии, Националният институт по метеорология и хидрология - също от 4 души, обучаващи се в хидростроителство, хидрогеология, метеорология и астрофизика. Много кадри са заявили също от Националната компания "Железопътна инфраструктура" - оттам търсят да наемат студенти по жп техника, транспортно строителство, електротехника и др.

Общо 102 специалности ще могат да се изучават без такси по тази схема. Студентите трябва да подпишат договор с работодател за стаж по време на обучението си и да се ангажират да работят при него поне пет години след дипломирането си. От възможността ще могат да се възползват 2067 студенти.

В списъка попадат предимно специалности с остър недостиг на кадри. Сред тях са медицина, медицинска сестра, медицински лаборант, акушерка, рехабилитатор, мехатроника, роботика, електроинженерство, геодезия, водоснабдяване и канализация, хидростроителство, ядрена химия, киберсигурност, аерокосмическо инженерство, изкуствен интелект, жп техника, горско стопанство, зооинженерство и други.

Резултат

От МОН очакват схемата да подобри връзката между висшето образование и нуждите на пазара на труда, като гарантира както финансиране за студентите, така и кадри за работодателите. Досега обаче интересът към възможността остава слаб. За настоящата учебна година в списъците бяха включени 76 специалности и 135 работодатели с възможност за близо 2000 договора. Въпреки това данни на МОН показват, че от старта на схемата през 2021 г. до март 2025 г. са подписани едва 27 договора между студенти и работодатели. Те са основно в технически и медицински специалности, като дигитални индустриални технологии, мехатроника, подземно строителство, водоснабдяване и канализация, медицина и медицинска сестра. Висшите училища, с които са сключени договори, са Техническият университет-София, ТУ-Габрово, Минно-геоложкият университет, Университетът по архитектура, строителство и геодезия и трите медицински университета в Плевен, Пловдив и Варна.