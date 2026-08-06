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Медал от олимпиада в 10-11. клас също ще е вход за университет

Той може да е за първо, второ или трето място

06 Авг. 2026Обновена
За медалистите ни има преференциален прием в университет.
МОН
За медалистите ни има преференциален прием в университет.

Министерството на образованието разширява облекчения прием в университет за лауреати от олимпиади и състезания, това предвиждат промени в наредбата за приема на студенти, с които да синхронизира правилата със Закона за висшето образование и да разшири кръга на учениците, които могат да бъдат приемани без конкурсен изпит.

В момента наредбата позволява преференциален прием само на кандидат-студенти, които са станали лауреати на национални и международни олимпиади или носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства в годината, в която завършват средното си образование. Законът обаче беше променен още през 2022 г. и вече предвижда това право за всички ученици, постигнали такива успехи през който и да е от годините на обучението си във втория гимназиален етап (10-12 клас). С проекта се предлага наредбата да бъде приведена в съответствие със закона. Т.е. занапред медал, спечелен още в 10. клас, може да гарантира място в университет. Освен лауреатите на олимпиади, сред лицата с право на облекчен прием изрично се включват и лауреатите на национални и международни състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства.

Предвиждат се и нови определения за това кои участници се считат за лауреати на национални и международни олимпиади и състезания, както и отпадане на препратки към вече отменени текстове от Закона за висшето образование. "Лауреат на национална олимпиада или национално състезание" е класираният на първо, второ или трето място и/или получил оценка отличен 6,00 на националния кръг на съответната олимпиада или състезание. А "лауреат на международна олимпиада или състезание" е ученик, получил златен, сребърен или бронзов медал като участник в национален отбор.

Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания или носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата, състезанието или първенството.

 

68 медала

През тази година няма международно, европейско или балканско състезание, в което български национален отбор да е участвал и да не се е завърнал с медали, съобщиха от МОН, където днес на официална церемония министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев награди призьорите от престижните олимпиади, проведени до момента.

Всеки от отличените ученици получи грамота и електронен четец за книги, осигурен по Националния план за възстановяване и устойчивост. С грамоти и плакети на МОН бяха отличени и преподавателите, подготвили националните олимпийски отбори.

 

През годината българските олимпийци са спечелили 68 медала – 14 златни, 25 сребърни и 29 бронзови, като отличия са завоювани във всяка международна, европейска и балканска олимпиада, в която страната ни е участвала. Предстоят още състезания и се очаква броят на медалите да продължи да се увеличава.

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Ключови думи:

медалисти, лауреати, ученици, студенти

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