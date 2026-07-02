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България спечели 4 медала на балканската олимпиада по физика

Домакин на надпреварата беше Истанбул

Днес, 10:52
Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.
МОН
Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.

Българските ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала на VIII балканска олимпиада по физика (Balkan Physics Olympiad, BPO 8). С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание, посочват от МОН.

Златния медал спечели Мирослав Драганов от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас.

Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия.

Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия.

Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.

Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17-годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Тази година домакин на надпреварата беше Истанбул, Турция.

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Ключови думи:

златни медали, физика, ученици

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