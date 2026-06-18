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Ямболски ученик спечели състезание за най-добър млад автомеханик в Европа

Това е Петър Недев от Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов“

Днес, 09:04
Пореден български ученик прославя страната ни.
МОН
Пореден български ученик прославя страната ни.

Ученикът от Професионалната техническа гимназия „Иван Райнов“ в Ямбол Петър Недев спечели първо място на Международното състезание Young Car Mechanic, което събра в латвийската столица Рига най-добрите млади автомеханици от Европа, съобщоха от МОН.

Във финалната надпревара участваха представители на 15 държави - България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Украйна, Унгария, Хърватия, Босна, Сърбия и Чехия, които са спечелили националните състезания в своите страни. Те трябваше да изпълнят 15 задачи, подготвени им от световни производители на части и консумативи за автомобили.

Българският представител Петър Недев беше над всички и събра общо 715 точки, които го поставиха еднолично на първото място. Негов ръководител е инж. Георги Пенков - учител в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“.

През април тази година Петър спечели надпреварата за автомонтьори в Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в София, което му даде право да представя страната ни на Young Car Mechanic в Латвия. Националното състезание се организира от МОН, съвместно с Интер Карс България.

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медалист, ученик, ученици

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