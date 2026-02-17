МОН установи тормоз върху ученика, самоубил се в с. Нова Махала

Системен тормоз, включително и от учител, е бил причина за самоубийството на 18-годишно момче от баташкото село Нова махала. Това показват резултатите от проверка на МОН в училището, в което учеше момчето, сложило край на живота си в края на януари. Негови близки също твърдяха, че причината е дългогодишен тормоз от страна на учителката по английски език.

"Проверени са всички вътрешни процедури в училището и най-притеснителната констатация е, че тормозът се потвърждава. Имало е личен конфликт между ученика и учител, прераснал в няколкогодишен системен тормоз. Изразявал се е в нападки, лични обиди, несправедливо оценяване, наказателни контролни, заплаха, че ученикът ще получи слаба срочна и годишна оценка, че няма да бъде допуснат до държавен зрелостен изпит. Колегите са използвали целия контролен инструментариум, включително и анонимни анкети, говорили са с всички деца. Притеснителното е, че много пъти се е чула думата "страх", коментира министър Вълчев пред DW.

Той разказва, че е установено съучастие на още един учител в тормоза, както и на съпруга ѝ, който също е имал отделни прояви на тормоз. "Създадена е абсолютно неправомерно комисия, която е била уж за предотвратяване на тормоза, но е използвана за наказание, за демонстриране на власт", обяснява още той. По думите му тормозът върху ученика се е случил пред очите на много хора, които не са и реагирали от страх, равнодушие и липса на професионална ангажираност. "Нарушени са всякакви етични принципи, нарушени са административни процедури, за което трябва да се търси дисциплинарна отговорност. Подобни учители нямат място в образователната система", категоричен е той.

От МОН подчертават, че проверката им е административна и в рамките на правомощията на образователната система. Тя не може да прави изводи за търсене на наказателна отговорност, която е в компетентността на разследващите органи. Всички констатации от доклада са предоставени на прокуратурата. "Проверката не установява да са постъпвали писмени сигнали до директора на училището, но в хода ѝ са събрани свидетелства, че са отправяни устни такива. Те не са били документирани по надлежния ред и не са довели до официално задействане на установените механизми. Констатиран е и случай от 2024 г., когато на открит урок, на който присъства представител на РУО-Пазарджик, ученикът споделя за упражняван върху него тормоз. Липсват последващи действия, като не е бил уведомен и началникът на Регионалното управление. Към днешна дата този служител не работи в системата на МОН", казват от МОН, цитирани от БНТ. От констатациите по проверката се установява, че са съществували достатъчно индикации за упражняван тормоз, по които не са предприети действия на училищно ниво. С проблема е бил познат и на ниво местна общност, но е останал в рамките на населеното място и не е достигнал до институционално задействане на механизмите за защита и подкрепа.

След трагичния инцидент на място в училището бяха изпратени психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които да подпомогнат по-бързото възстановяване на нормалния ритъм на живот на децата. В момента в училището е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес. Изискано е от РУО-Пазарджик и от ръководството на училището да предприемат незабавни действия по компетентност, включително откриване на дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.