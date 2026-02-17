Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МОН установи тормоз върху ученика, самоубил се в с. Нова Махала

Подобни учители нямат място в образователната система, смята министър Красимир Вълчев

Днес, 16:00
Според МОН към учителите, упражнявали тормоз, трябва да се приложат най-строгите норми на закона.
Pixabay
Според МОН към учителите, упражнявали тормоз, трябва да се приложат най-строгите норми на закона.

Системен тормоз, включително и от учител, е бил причина за самоубийството на 18-годишно момче от баташкото село Нова махала. Това показват резултатите от проверка на МОН в училището, в което учеше момчето, сложило край на живота си в края на януари. Негови близки също твърдяха, че причината е дългогодишен тормоз от страна на учителката по английски език.

"Проверени са всички вътрешни процедури в училището и най-притеснителната констатация е, че тормозът се потвърждава. Имало е личен конфликт между ученика и учител, прераснал в няколкогодишен системен тормоз. Изразявал се е в нападки, лични обиди, несправедливо оценяване, наказателни контролни, заплаха, че ученикът ще получи слаба срочна и годишна оценка, че няма да бъде допуснат до държавен зрелостен изпит. Колегите са използвали целия контролен инструментариум, включително и анонимни анкети, говорили са с всички деца. Притеснителното е, че много пъти се е чула думата "страх", коментира министър Вълчев пред DW

Той разказва, че е установено съучастие на още един учител в тормоза, както и на съпруга ѝ, който също е имал отделни прояви на тормоз. "Създадена е абсолютно неправомерно комисия, която е била уж за предотвратяване на тормоза, но е използвана за наказание, за демонстриране на власт", обяснява още той. По думите му тормозът върху ученика се е случил пред очите на много хора, които не са и реагирали от страх, равнодушие и липса на професионална ангажираност. "Нарушени са всякакви етични принципи, нарушени са административни процедури, за което трябва да се търси дисциплинарна отговорност. Подобни учители нямат място в образователната система", категоричен е той.

От МОН подчертават, че проверката им е административна и в рамките на правомощията на образователната система. Тя не може да прави изводи за търсене на наказателна отговорност, която е в компетентността на разследващите органи. Всички констатации от доклада са предоставени на прокуратурата. "Проверката не установява да са постъпвали писмени сигнали до директора на училището, но в хода ѝ са събрани свидетелства, че са отправяни устни такива. Те не са били документирани по надлежния ред и не са довели до официално задействане на установените механизми. Констатиран е и случай от 2024 г., когато на открит урок, на който присъства представител на РУО-Пазарджик, ученикът споделя за упражняван върху него тормоз. Липсват последващи действия, като не е бил уведомен и началникът на Регионалното управление. Към днешна дата този служител не работи в системата на МОН", казват от МОН, цитирани от БНТ. От констатациите по проверката се установява, че са съществували достатъчно индикации за упражняван тормоз, по които не са предприети действия на училищно ниво. С проблема е бил познат и на ниво местна общност, но е останал в рамките на населеното място и не е достигнал до институционално задействане на механизмите за защита и подкрепа.

След трагичния инцидент на място в училището бяха изпратени психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които да подпомогнат по-бързото възстановяване на нормалния ритъм на живот на децата. В момента в училището е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес. Изискано е от РУО-Пазарджик и от ръководството на училището да предприемат незабавни действия по компетентност, включително откриване на дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тормоз, ученик, самоубийство

Още новини по темата

Цяло семейство се самоуби край Сливница
19 Септ. 2025

Всяко седмо дете е било жертва на онлайн тормоз

11 Февр. 2025

Мъжът, който държа заложници, се самоуби в ареста
05 Окт. 2023

Българче стана за пръв път шампион на европейската олимпиада по информатика
19 Септ. 2023

Лизо се прости с мечтата да пее на Супербоул
13 Авг. 2023

Български ученик е в топ 5 на световните млади STEM изследователи

09 Авг. 2023

Убиецът от Женския пазар се самоубил в затвора
23 Юни 2023

Британският вицепремиер Доминик Рааб подаде оставка заради обвинения в тормоз

21 Апр. 2023

Директори са против учители да претърсват за бомби
06 Апр. 2023

Ученик е хванат да превозва 57 афганистанци срещу 10 000 лв.
01 Март 2023

Ученици искат спешни мерки заради пистолета във Френската гимназия
30 Яну. 2023

Пловдивският ученик е оправдан по делото за тероризъм
06 Ноем. 2022

Прокуратурата иска постоянен арест на момчето от Русе за побой

03 Ноем. 2022

Бил Мъри изхвърлил дете актьор в кофа за боклук
17 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?