Цяло семейство се самоуби край Сливница

Днес, 18:52
Полицията разследва самоубийството на цяло семейство
Полицията разследва самоубийството на цяло семейство

Цяло семейство - мъж, съпругата му и синът им, са открити простреляни в слепоочията в семейния им автомобил край Сливница, съобщи МВР.

Колата е открита в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейството е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техният дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години, и техният 26-годишен син. Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието.

В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този трагичен инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата.

Според БНТ семейството е стигнало до крайното решение заради тежки здравословни проблеми на жената и младежа.

