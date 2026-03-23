КЗП проверява казуса с изключената от частно училище ученичка

От 4 март тя вече е преместена в друго училище

23 Март 2026Обновена
От 4 март 2026 г. 6-класничката е записана в друго училище (снимката е илюстративна).
Илияна Кирилова
От 4 март 2026 г. 6-класничката е записана в друго училище (снимката е илюстративна).

Комисията за защита на потребителите се самосезира след публикации в медиите по случая с изключената от частно училище ученичка заради недоволство на родителите й от значително увеличение на таксата за обучение, става ясно от съобщение на Комисията.

Инспекторите са извършили проверка на място и са изискали от ръководството на училището подробна информация относно посочените обстоятелства, както и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, които биха обосновали увеличението. До 5 дни училището ще трябва да представи изисканите документи. В случай, че бъде установено икономически необосновано повишение на таксата, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и ще бъдат предприети действия за налагане на имуществена санкция. При евентуално наличие на нарушение, законът за въвеждане на еврото предвижда санкции до 50 000 евро. В периода на двойно обозначаване на цените - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. - е забранено увеличаването на цените на стоки и услуги, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят от КЗП.

Преди дни Нова тв съобщи за частно училище в София, прекратило договорите на двама шестокласници в средата на учебната година, след като родителите им изразили недоволство от увеличението на таксите с над 1000 евро. Когато те научават за предстоящия скок, започват да коментират темата в затворена Viber група, обсъждайки възможността за обща позиция към ръководството на училището. Въпреки че такава не е внесена, родителите на едно от децата получават имейл за прекратяване на договора им, като за мотив са посочени действия, уронващи престижа на училището без други обяснения. Семейството разполага с няколко дни, за да намери ново училище.

Няколко дни по-късно е отстранен и втори ученик. Родителите твърдят, че в комуникацията си не са използвали обидни или клеветнически изрази, а единствено са изразили мнение в ограничена група. По думите им реакцията на училището е непропорционална и създава сериозно напрежение и стрес за децата. Едно от тях споделя, че не разбира причината за изключването и не е извършило нарушение, а семействата вече търсят и психологическа помощ.

Училището не е предоставило официален коментар по случая. Междувременно родителите са сезирали редица институции, сред които Комисията за защита на личните данни, Агенцията за закрила на детето, РУО и МОН с настояване за проверка. Според тях при вземането на подобни решения водещи трябва да бъдат не само търговските интереси, а и отговорността към децата.

От МОН посочиха за "Сега", че през февруари са получили сигнал от родителите на въпросната ученичка за едностранно прекратяване на договора й за обучение. В резултат е възложена проверка на РУО-София заради твурдението, че става дума за "лишаване от право на образование без дисциплинарно провинение на ученик". "От РУО са декларирали готовност за съдействие на родителите с информация за възможностите за преместване на ученичката. Към 4 март 2026 г. тя е записана в друго училище", коментират от МОН.

Оттам обаче посочват, че според училищния закон приемът в частните училища се извършва по правила, определени с правилниците за дейността им, като се сключва договор между родителите и управителя на съответната институция. Задължителните клаузите на този договор са регламентирани в държавния стандарт за институциите, вкл. и условията за прекратяване на обучението. "МОН и РУО не са страна по тези договори, не регулират изпълненията им и нямат законова възможност да предприемат административни или други действия на контрол", обясняват от министерството.

Служебният просветен министър проф. Сергей Игнатов също наблегна на договорите, които се сключват с родителите, в които по думите му, са посочени условията за "тази година и горе-долу за следващата, защото те знаят каква е тенденцията за увеличаване на таксите". "Детето има право на образование и прекъсването му създава много проблеми. Мисля, че щетата върху репутацията на това училище е достатъчно тежка", заяви той, давайки пример с НБУ, в който, по думите му, стдентите влизат и излизат от висшето училище с една и съща такса.

 

