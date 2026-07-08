Още 2 дни имат седмокласниците за кандидатстване в гимназия

РУО-София град Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Още 2 пълни дни имат седмокласниците за кандидатстване в гимназия. Срокът започна да тече от днес и продължава до 10 юли включително. От РУО-София-град напомнят, че за ориентиране учениците могат да използват изготвената от тях интерактивната карта специално за кампанията по държавен план-прием 2026-2027 г. и таблицата с брой паралелки, кодове и балообразуване.

Подаването на заявленията за участие от 08.07.2026 г. до 10.07.2026 г. става само по електронен път. Това може да стане: без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва 7. клас през профила на ученика в рамките на работния ден; или със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО-София-град, в рамките на работния ден.

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига балът.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

От РУО-София обръщат внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Всяко училище определя балообразуването на съответните паралелки с решение на педагогическия си съвет. Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

Повече детайли за различните етапи, може да видите тук.

Училища-гнезда

Интерактивна карта на училищата